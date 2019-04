Blunder De Gea levert Chelsea punt op tegen geplaagd Manchester United

Chelsea heeft zondag op bezoek bij Manchester United een belangrijke slag geslagen in de strijd om een plek in de top vier van de Premier League. De ontmoeting op Old Trafford eindigde in een 1-1 gelijkspel, waardoor the Blues de vierde plaats behouden. Manchester United speelde een sterke eerste helft, maar zag een 1-0 voorsprong in de eerste helft verdwijnen door een blunder van doelman David De Gea.

Zowel Manchester United als Chelsea stak niet in een beste vorm in aanloop naar het onderlinge treffen op Old Trafford. The Blues waren al twee wedstrijden zonder overwinning, na een remise tegen Burnley (2-2) en een nederlaag tegen Liverpool (2-0). De situatie bij Manchester United was misschien nog wel zorgelijker: van de laatste zes competitiewedstrijden werden er slechts twee winnend afgesloten. Desondanks hadden beide ploegen nog zicht op een plaats in de top vier van de Premier League en daarmee een ticket voor de Champions League, wat mede te maken heeft met de povere vorm van Arsenal.

Op Old Trafford ging het geplaagde Manchester United sterk van start in de eerste helft. Al na drie minuten kreeg Romelu Lukaku op aangeven van Luke Shaw een grote kans, maar de spits stuitte van dichtbij op Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga. Dat Manchester United al na elf minuten op voorsprong kwam, mocht geen verrassing heten. Juan Mata was het eindstation van een aanval over verschillende schijven. Luke Shaw zette de aanval op en ontving de bal terug na een fraai balletje van Lukaku, waarna de vleugelverdediger het overzicht behield en Mata voor het doel vond: 1-0. Eric Bailly was met een gevaarlijke kopbal vervolgens dicht bij de tweede United-treffer.

In de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg, maar toch kwam Chelsea nog voor rust op gelijke hoogte. David De Gea liet een houdbaar schot van Antonio Rüdiger glippen, waarmee hij Marcos Alonso een uitgelezen kans bood om de 1-1 op het scorebord te brengen. De Spaanse doelman maakte in zijn laatste vier wedstrijden drie fouten die tot een doelpunt leidden: evenveel als in zijn 123 duels daarvoor. De eerste fase van de tweede helft leverde weinig spektakel voor beide doelen op. Zowel Manchester United als Chelsea zag een speler met een blessure uitvallen, want Bailly en Rüdiger moesten het veld in de tweede helft noodgedwongen verlaten.

Chelsea leek een gelijke stand in de slotfase wel prima te vinden, met het oog op de ranglijst. De ingevallen Marcos Rojo kwam in een kwartier voor tijd nog goed weg met een gele kaart na een harde charge op Willian. In de slotfase kwam er ondanks een kopkans voor Rojo geen verandering meer in de gelijke stand, waardoor Chelsea met een voorsprong van twee punten op Arsenal de vierde plaats in de Premier League behoudt. Manchester United blijft de nummer zes, met een achterstand van drie punten op Chelsea. Met wedstrijden tegen Hudderfield Town (uit) en Cardiff City (thuis) heeft de formatie van manager Ole Gunnar Solskjaer wel het makkelijkste programma.