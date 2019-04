‘Ajax kan een bod doen op die fantastische speler, Feyenoord kan dat niet’

Op een straatlengte afstand van de top twee eindigt Feyenoord dit seizoen als derde in de Eredivisie. Het was volgens Rob Jacobs de hoogst haalbare plek voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst en daarom geeft hij het seizoen een zes als rapportcijfer. Feyenoord zal volgend seizoen niet kunnen aanhaken bij rivaal Ajax, zo voorspelt Jacobs in gesprek met RTV Rijnmond.

Ook richting de buitenwereld moet Feyenoord de verwachtingen temperen, vindt de oud-trainer van de club. "Je moet niet meer zeggen dat je voor het kampioenschap gaat, dat kan je deze ploeg niet opdragen. Maar je moet wel altijd proberen om zo hoog mogelijk te eindigen. Dat is de derde plaats, er zit niet meer in. Het wordt steeds moeilijker om tweede te worden, laat staan eerste", stelt Jacobs zondag.

Feyenoord gaat 'voorlopig' geen kampioen worden, voegt hij eraan toe. "Je loopt zó veel achter door dat Champions League-geld. De Europa League levert tonnen op, in de Champions League gaat het om miljoenen." Hoewel er bij Ajax en PSV mogelijk een uittocht van spelers op komst is, denkt Jacobs niet dat Feyenoord daarvan gaat profiteren. Ajax heeft volgens hem bewezen 'steeds' een goed elftal te kunnen creëren.

"Die kunnen een bod doen op Martin Ödegaard, een fantastische speler. Daar kan Ajax op bieden. Feyenoord niet", stipt de 75-jarige Jacobs aan. "Uiteindelijk zie je altijd dat spelers als bijvoorbeeld Dusan Tadic bij Ajax willen spelen. Hij steekt daar natuurlijk ook een aardig salaris in zijn zak. Zo'n salarisplafond heeft Feyenoord niet. Het plafond is weg. We hebben een schuifwand, haha. Daar moeten we het mee doen."