Juve kan nog niet voldoen aan hoge vraagprijs

Paris Saint-Germain krijgt concurrentie in de strijd om David de Gea. De doelman van Manchester United kan na dit seizoen ook de overstap maken naar Juventus. (Le 10 Sport)

Brahim Díaz verdedigt aankomend seizoen waarschijnlijk niet de kleuren van Real Madrid. De jongeling, die in januari werd overgenomen van Manchester City, zal in de zomer uitgeleend worden. (Marca)

zal echter twee of drie sleutelspelers moeten verkopen om aan de transfersom van 130 miljoen euro te kunnen voldoen.

(The Guardian)