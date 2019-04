Verbijstering om rode kaart El Ghazi: ‘We gaan dan zeker in beroep’

Anwar El Ghazi werd zondag tijdens het duel tussen Leeds United en Aston Villa (1-1) na een opstootje van het veld gestuurd. In het tumult, dat ontstond nadat Mateusz Klich doorspeelde terwijl de tegenstanders ervan uitgingen dat de bal uitgespeeld werd, sloeg de 23-jarige aanvaller Patrick Bamford van zich af, waarvoor hij een rode kaart kreeg. Dean Smith, manager van Aston Villa, is verbijsterd door de beslissing van scheidsrechter Stuart Attwell.

Nadat Jonathan Kodjia geblesseerd op de grond bleef liggen, drongen de spelers van Aston Villa erop aan dat de bal uitgespeeld zou worden. Toen Klich de bal ontving, besloot hij echter enigszins onverwachts door te spelen. De voormalig middenvelder van onder meer PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht dribbelde het strafschopgebied in en schoot in de verre hoek raak. Direct nadat hij de bal tegen de touwen had geschoten, werd hij belaagd door tegenstanders. Nadat Klich door zijn ploeggenoten ontzet was, ging het tumult elders op het veld verder.

Bamford probeerde El Ghazi weg te trekken bij een opstootje, maar hij duwde de spits van Leeds van zich af. De Engelsman gaf de indruk dat hij in het gezicht geraakt werd en nadat de rust was wedergekeerd, was El Ghazi de enige speler die door Attwell met een rode kaart bestraft werd. “Ik heb het teruggezien en denk er hetzelfde over als iedereen. Het zou me enorm verbazen als deze rode kaart niet kwijtgescholden wordt. We zullen dan zeker in beroep gaan”, laat Smith weten in gesprek met Sky Sports.

Marcelo Bielsa instrueerde zijn manschappen uiteindelijk vanaf de zijkant om Aston Villa direct de gelijkmaker te laten maken. “Ik vroeg het hem en hij zei direct: ‘Nee, daar ben ik het mee eens’. Hij bood zijn excuses aan, dus ik zei dat ze ons een doelpunt moesten laten maken. Ze hebben erover gesproken en stonden het toe, daar heb ik respect voor. Klich heeft na de wedstrijd ook zijn excuses aangeboden”, vervolgt de manager van the Villans. “Hij zei: ‘Ik had het niet moeten doen, het was verkeerd’. Complimenten aan Leeds en Bielsa dat ze het ons lieten rechtzetten.”

Albert Adomah tekende uiteindelijk voor de gelijkmaker, al probeerde Pontus Jansson een treffer nog te voorkomen. “We hebben het doelpunt simpelweg teruggegeven, iedereen heeft de feiten gezien”, zo reageert Bielsa. “We hebben onze interpretatie van de feiten laten zien door hen te laten scoren. Het Engelse voetbal staat bekend om zijn sportiviteit, dus ik hoef verder niet uit te leggen waarom we dit hebben gedaan.”