Sheffield United verzekert zich zonder zelf te spelen van terugkeer in PL

Dankzij het resultaat in de wedstrijd tussen Leeds United en Aston Villa (1-1) is Sheffield United zeker van promotie naar de Premier League. The Blades hebben met nog één wedstrijd te gaan een voorsprong van vijf punten op Leeds United en gaan daardoor sowieso bij de eerste twee van de Championship eindigen. Sheffield United was in seizoen 2006/07 voor het laatst actief op het hoogste niveau.

Norwich City verzekerde zich zaterdag dankzij een 2-1 overwinning op Blackburn Rovers al van de eerste directe promotieplaats in de Championship en heeft een voorsprong van drie punten op de nummer twee. Sheffield United won met 2-0 van Ipswich Town en had daardoor al uitstekende papieren om een Premier League-ticket te pakken. Als Leeds United van Aston Villa had gewonnen, was het verschil nog drie punten geweest. In dat geval was de laatste speelronde nog van belang geweest, waarin Sheffield United tegen Stoke City speelt en Leeds United het opneemt tegen Ipswich Town.

Door de remise van Leeds heeft Sheffield United zich nu dus verzekerd van een terugkeer in de Premier League, waarin men twaalf jaar geleden voor het laatst actief was. Toen degradeerden the Blades na één seizoen direct weer naar de Championship, waarna de club in 2011 verder kelderde naar de League One. Na zes jaar op het derde niveau van het Engelse voetbal keerde Sheffield United in 2017 terug in de Championship en na twee seizoenen op het tweede niveau is promotie naar de Premier League een feit.

De derde promovendus gaat bepaald worden in de play-offs. Leeds United, West Bromwich Albion en Aston Villa hebben zich reeds verzekerd van een ticket voor de nacompetitie. Derby County en Middlesbrough strijden op de laatste speeldag om het laatste ticket voor de play-offs. Voorafgaand aan de laatste speeldag zijn ook alle degradanten in de Championship al bekend. Ipswich Town, Bolton Wanderers en Roterham United dalen af naar de League One.