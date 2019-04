Fraaie uithaal Vivianne Miedema helpt Arsenal op weg in kampioenswedstrijd

Oranje-internationals Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk hebben zondagmiddag met hun doelpunten een belangrijk aandeel gehad in de kampioenswedstrijd van Arsenal Women tegen Brighton & Hove Albion (0-4). Dankzij de ruime overwinning sleepten the Gunners voor het eerst sinds 2012 de landstitel in de wacht. Nummer twee Manchester City kan de succesformatie uit Londen niet meer achterhalen.

Het 22e doelpunt van Miedema in 19 competitieduels was van grote schoonheid. Haar afstandsschot van net buiten het strafschopgebied vloog via de onderkant van de lat het doel in. Daarna was het podium voor Beth Mead. De collega van Miedema in de aanvalslinie van Arsenal Women verdubbelde de voorsprong op prachtige wijze en was ook verantwoordelijk voor het derde doelpunt van de uitspelende ploeg.

Van de Donk wilde niet achterblijven bij Miedema en verzorgde een kwartier voor tijd het slotakkoord met een fraaie treffer. Sari van Veenendaal hield andermaal haar doel schoon en Dominique Bloodworth-Janssen nam haar vertrouwde plek op het middenveld in. Het viertal uit Nederland verlegt na de kampioensfestiviteiten de focus op het WK in Frankrijk. De Oranje Leeuwinnen stuiten in de groepsfase op achtereenvolgens Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada.