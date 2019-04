Depay en vermomde Neres vieren Koningsdag, Golden Boy-diner De Ligt

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Afgelopen weekend werd er niet gevoetbald in de Nederlandse competitie en dus hadden de meeste Eredivisie-spelers alle ruimte om Koningsdag te vieren. Memphis Depay feliciteerde de Koning vanaf zijn bank.

Theo Janssen dook in 'zijn' Arnhem samen met partner Linda Kolkman de Korenmarkt op.

In Barcelona stonden Patrick Kluivert en zijn vrouw Rossana stil bij de verjaardag van onze Koning Willem-Alexander.

Anouk Hoogendijk lag afgelopen weekend ziek op bed. Dat deed ze, naar eigen zeggen, gelukkig wel in stijl.

Veruit het mooiste beeld kwam afgelopen weekend echter uit Amsterdam, waar Ajax-speler David Neres onopgemerkt dacht op te kunnen gaan in de hossende massa.

Matthijs de Ligt mocht eind vorig jaar de Golden Boy Award in ontvangst nemen. Het grootste voetbaltalent onder de 21 jaar vierde die triomf onlangs in besloten kring, getuige onderstaande foto die zondag werd gedeeld door zijn partner Anneke Molenaar.

Gianni Zuiverloon was afgelopen weekend in Istanbul op bezoek bij Ryan Donk. Zuiverloon, tegenwoordig in India actief voor Delhi Dynamos, vermaakte zich opperbest met de verdediger annex middenvelder van Galatasaray.

Overigens voegde Donks ploeggenoot Henry Onyekuru zich later ook nog bij de twee Nederlanders. Gedrieën bekeken zij een basketbalwedstrijd van Galatasaray (swipe naar rechts!).

Sportief succes was er afgelopen weekend voor Tim Krul en Hatem Ben Arfa. Krul stelde met Norwich City promotie naar de Premier League veilig, terwijl Ben Arfa ten koste van zijn oude club Paris Saint-Germain de Coupe de France won met Stade Rennes (swipe naar rechts!).