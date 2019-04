Arsenal geeft rampweek vervolg met nederlaag in Leicester

Arsenal heeft zondagmiddag wederom averij opgelopen in de strijd om een Champions League-ticket. Na nederlagen tegen Crystal Palace (2-3) en Wolverhampton Wanderers (3-1), verloor het zwalkende elftal van Unai Emery ditmaal van Leicester City (3-0). Manchester United en Chelsea, concurrenten in het gevecht om een top vier-klassering, komen later deze zondag in actie op Old Trafford en kunnen profiteren van de zoveelste misstap van the Gunners buitenshuis.

Leicester City was duidelijk de bovenliggende partij in de eerste helft. Het overwicht resulteerde in kansen voor James Maddison en de altijd alerte Jamie Vardy, al bleven vroege treffers uit. Een kopbal van Wilfred Ndidi werd onschadelijk gemaakt door de Londense defensie. Arsenal speelde bijzonder angstig en dat werd er niet beter op na de rode kaart voor Ainsley Maitland-Niles. De verdediger, die eerder al een gele kaart ontving, kwam veel te hard in en moest direct vertrekken van arbiter Michael Oliver. Het was dankzij het bekwame optreden van Bernd Leno dat de bezoekers het rustsignaal haalden zonder tegendoelpunten.

In de tweede helft sloeg het noodlot alsnog toe voor het tiental van Arsenal. Maddison tekende na een uur spelen voor een puntgave voorzet en de door AS Monaco uitgeleende Youri Tielemans verschalkte Leno met een bekeken kopbal. Het was het derde doelpunt van de Belgische middenvelder namens de kampioen van 2016. Leicester City leunde niet op de minieme voorsprong en ging met Tielemans als aanjager op zoek naar een verdubbeling van de marge. Leno hield Harvey Barnes van scoren af en ook Vardy liet een goede mogelijkheid onbenut.

Het had echter geen verstrekkende gevolgen voor Leicester City, want Arsenal kon ook na rust geen enkele vuist maken in aanvallend opzicht. Ook het inbrengen van Eddie Nketiah voor de tegenvallende Alexandre Lacazette bood geen soelaas voor de gasten uit Londen. Vardy maakte in de absolute slotfase aan alle onzekerheid een einde in het King Power Stadium. Leno had geen antwoord op de kopbal van de ervaren aanvaller, die even later ook nog zijn tweede treffer van de middag aantekende. De ervaren spits had daarmee een groot aandeel in de derde verliesbeurt van Arsenal in acht dagen tijd.