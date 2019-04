Inter wil dubbelslag van 58 miljoen slaan in Manchester

Ashley Young lijkt op weg naar de uitgang bij Manchester United. The Red Devils gaan de selectie flink op de schop gooien en de Engelsman worstelt al maanden met zijn vorm. (The Sun)

Sam Allardyce gaat mogelijk aan zijn tweede klus als bondscoach beginnen. De voormalige keuzeheer van Engeland is in beeld om Stephen Constantine op te volgens als bondscoach van India. (Daily Mirror)

