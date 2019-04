Lieke Martens stuit mogelijk op landgenoot in finale Champions League

Lieke Martens staat volgende maand in de finale van de Women's Champions League. Barcelona Femení was ook in de returnwedstrijd van de halve finale te sterk voor Bayern München (1-0). De Catalanen verschaften zichzelf een goede uitgangspositie door het eerste duel in Duitsland winnend af te sluiten (0-1).

Een recordaantal van 12.764 toeschouwers zag Mariona Caldentey vlak voor het rustsignaal de score openen in het Mini Estadi naast voetbaltempel Camp Nou. De Spaanse aanvaller eiste de toegekende strafschop op en faalde vervolgens niet vanaf elf meter. De thuisspelende ploeg bracht de laatste twintig minuten met tien speelsters door vanwege een rode kaart voor middenvelder Kheira Hamraoui. De overwinning kwam echter niet meer in gevaar voor Martens en consorten.

Barcelona Femení stuit in de eindstrijd te Boedapest op Chelsea Ladies of Olympique Lyon. De Fransen, met Oranje-international Shanice van de Sanden in de gelederen, beginnen later deze zondag met een 2-1 voorsprong aan de tweede ontmoeting met de opponent uit Engeland. Olympique Lyon is bekerhouder en wist de meest prestigieuze prijs in het vrouwenvoetbal al vijf keer in de wacht te slepen.