Guardiola onder de indruk van rivaal: ‘De rest zit nog op hetzelfde niveau’

Manchester City-manager Josep Guardiola heeft veel respect voor Liverpool, de concurrent in de strijd om de Engelse landstitel. The Citizens veroverden het kampioenschap vorig seizoen met overmacht, maar moeten in deze voetbaljaargang tot het gaatje gaan om de titel te prolongeren. De manschappen van Guardiola spelen zondag tegen Burnley en gaan bij winst weer over the Reds heen.

“Liverpool heeft echt een enorme ontwikkeling doorgemaakt”, laat de Spaanse coach in Engelse dienst weten in gesprek met Sky Sports. “De andere clubs begeven zich nog steeds op hetzelfde niveau. Liverpool daarentegen is echt enorm gegroeid. Ze hebben uitstekend werk verricht op de transfermarkt en zijn daarnaast ontzettend constant. Een beetje zoals wij ons de afgelopen twee jaar hebben gemanifesteerd.”

Guardiola won prijzen in Spanje, Duitsland en Engeland en brengt derhalve het mentale aspect van de titelrace in de Premier League naar voren. “Spelers moeten niet over verlies gaan nadenken. We moeten vertrouwen uitstralen en de resterende drie wedstrijden winnend afsluiten. Liverpool zal namelijk geen steken laten vallen”, aldus de keuzeheer van Manchester City.

De regerend landskampioen uit Manchester speelt naast Burnley ook nog tegen Leicester City (thuis) en Brighton & Hove Albion (uit). Liverpool sluit het seizoen af met een uitwedstrijd tegen Newcastle United en een bezoek van Wolverhampton Wanderers aan Anfield.