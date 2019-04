Op promotie afstevenend 1. FC Köln ontdoet zich verrassend van trainer

1. FC Köln heeft trainer Markus Anfang uit zijn functie gezet, zo heeft de club bekendgemaakt via de officiële kanalen. Het opmerkelijke besluit komt na de nederlaag van de koploper van de 2. Bundesliga tegen SV Darmstadt (1-2) van afgelopen zaterdag. Die Geissböcke wisten al vier wedstrijden op rij niet winnend af te sluiten en de clubleiding wil de tegenvallende reeks een halt toeroepen.

Technisch directeur Armin Veh geeft tekst en uitleg via de officiële kanalen van de club. “Wij zagen een negatieve trend ontstaan en die willen we maar al te graag doorbreken. Veranderingen zijn noodzakelijk in deze fase van het seizoen, want wij willen ons doel (promotie naar de Bundesliga, red.) niet in gevaar brengen”, aldus de sportbestuurder.

Anfang heeft begrip voor de beslissing van hogerhand, al doet hem dat wel veel pijn. “Ik had graag de klus afgemaakt en de promotie als trainer meegemaakt. Ik heb er echter vertrouwen in dat het elftal ook zonder mij naar de Bundesliga promoveert”, zo stelt de ontslagen oefenmeester, die afgelopen zomer werd aangesteld als hoofdtrainer in Keulen.

Jeugdtrainer André Pawlak neemt voorlopig de honneurs waar in het RheinEnergieStadion. De lijstaanvoerder heeft met nog drie wedstrijden voor de boeg zes punten voorsprong op achtervolger Hamburger SV. Die Rothosen hebben nog wel een duel te goed en komen zondagmiddag in actie tegen Union Berlin.