Van Persie wijst op gemis bij Tottenham: ‘Ajax is wel favoriet, denk ik’

Ajax maakte in de Champions League korte metten met Real Madrid en Juventus en koerst in eigen land af op de 34e landstitel in de clubhistorie. Toch ging het in deze voetbaljaargang een keer helemaal fout. Het elftal van Erik ten Hag werd eind januari onder de voet gelopen door Feyenoord (6-2), al namen de Amsterdammers niet veel later wel wraak door het bekerduel in De Kuip winnend af te sluiten (0-3). Robin van Persie is nog altijd trots op de manier waarop zijn ploeg in competitieverband van Ajax wist te winnen.

“Daarom denk ik dat Tottenham Hotspur wel de beelden zal gaan bekijken van onze competitiewedstrijd tegen Ajax”, doelt Robin van Persie tegenover Voetbal International op het tweeluik met the Spurs in de halve finale van de Champions League. “Elk duel is er een op zich, maar toen (in de bekerwedstrijd, red.) waren we voor rust ook beter, vond ik en viel het daarna net niet lekker.”

Van Persie zal de duels tussen Ajax en Tottenham op de televisie bekijken. Een duidelijke voorkeur voor een van de twee ploegen heeft hij niet. “Toen ik bij Arsenal speelde, was Tottenham de rivaal. Bij Feyenoord is Ajax dat. Maar ik zit niet zo in elkaar dat ik het die clubs dan niet gun. Integendeel zelfs. Ik heb respect voor Ajax en Spurs hoe zij het hebben gedaan. Zonder Harry Kane en Heung-Min Son, is Ajax wel favoriet, denk ik.”

De 35-jarige aanvaller, die ook voor Manchester United en Fenerbahçe uitkwam tijdens zijn loopbaan, speelt nog twee wedstrijden in het shirt van Feyenoord en is dan profvoetballer af. Op 12 mei komt ADO Den Haag naar Rotterdam-Zuid. Drie dagen later, op woensdag 15 mei, is Fortuna Sittard de tegenstander van de huidige nummer drie in de Eredivisie.