De Ligt: ‘Ik denk niet dat ik voor meer geld word verkocht dan hij’

Ajax is bezig aan een uitstekend seizoen en de Amsterdammers maken in de laatste weken van de voetbaljaargang met de landstitel, TOTO KNVB Beker en Champions League nog kans op drie prijzen. Veel van de spelers van trainer Erik ten Hag worden dan ook in verband gebracht met een transfer naar grote clubs in het buitenland en van Frenkie de Jong is in ieder geval al zeker dat hij aankomende zomer de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht zal trekken.

De middenvelder maakt voor een bedrag van maximaal 86 miljoen euro de overstap naar Barcelona en wordt daarmee de duurst verkochte speler ooit van Ajax. Matthijs de Ligt lijkt zijn ploeggenoot achterna te gaan richting het Camp Nou, maar de tot Golden Boy uitgeroepen captain verwacht niet dat er voor hem een hoger bedrag neergelegd zal worden dan voor De Jong: “Ik denk het niet”, laat hij weten via de clubkanalen.

“Normaliter betalen ze meer voor een middenvelder. Ik heb geen idee, dat is echt iets aan Ajax. Het is niet dat ik bepaal, maar Frenkie is voor een aardig bedrag weggegaan, dus we zullen het zien.” De Ligt lijkt bezig aan zijn laatste weken in het rood-wit, maar geeft zelf aan nog geen knoop doorgehakt te hebben over zijn toekomst: “Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog helemaal geen keuze heb gemaakt, dus daar heb ik geen idee bij”, is zijn antwoord op de vraag of hij blijft als Ajax de Champions League weet te winnen.

“Ik focus me nu alleen op het einde van het seizoen. Er is nog veel om voor te spelen, dus laten we zorgen dat we dit seizoen mooi afsluiten.” Om het miljardenbal te kunnen winnen, zal er in de halve finales eerst afgerekend moeten worden met Tottenham Hotspur. Ajax lijkt daarbij geluk te hebben, want de speler die door De Ligt als de beste van de Londenaren wordt beschouwd is niet van de partij tijdens het tweeluik: “Ik denk dat iedereen zijn voorkeuren heeft, maar Harry Kane zal bij de meeste mensen bekendstaan als de beste de speler en daar ga ik ook voor”, sluit hij af. Kane komt door een enkelblessure dit seizoen mogelijk niet meer in actie.