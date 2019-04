Suárez trots: ‘We moeten genieten van elke minuut dat hij op het veld staat’

Het zijn de weken van de waarheid voor Barcelona. Na het binnenhalen van de Spaanse titel, dankzij een 1-0 overwinning op Levante zaterdagavond, wachten nog twee uitdagingen. De Catalanen staan tegenover Liverpool in de halve finale van de Champions League en treffen Valencia volgende maand in de finale van het bekertoernooi.

Trainer Ernesto Valverde benadrukt dit nog maar eens in gesprek met vertegenwoordigers van de Spaanse media. “We zijn nu gelukkig, maar er is nog een hoop werk te doen”, aldus de ervaren oefenmeester, die Lionel Messi als invaller het winnende doelpunt zag maken in het lastige thuisduel met Levante. “Ik wilde dat hij sowieso 45 minuten mee zou doen en we weten allemaal dat hij altijd en overal scoort.”

Voorzitter Josep Maria Bartomeu zit op één lijn met Valverde en heeft ook honger naar meer prijzen. “Ons doel is en blijft de treble”, aldus de bestuurder van de kersverse kampioen van Spanje. “In de Champions League treffen we een zeer sterke tegenstander en in de eindstrijd van de beker staan we tegenover Valencia, een elftal dat al enige tijd zeer goed voetbal laten zien.”

Luis Suárez heeft het na afloop van de kampioenswedstrijd vooral over matchwinner Messi en steekt nog maar eens de loftrompet over zijn Argentijnse ploeggenoot. “We kunnen toch wel stellen dat hij de beste speler ter wereld is”, laat de aanvaller uit Uruguay weten aan Movistar Partidazo. “We moeten genieten van elke minuut dat hij op het veld staat en trots zijn op zijn grootsheid als speler.”