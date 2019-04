‘Manchester United kan een speler als Matthijs de Ligt heel goed gebruiken’

Dimitar Berbatov baalt van de huidige malaise bij Manchester United en hoopt dat zijn oud-werkgever komende zomer enkele grote aankopen doet. De Bulgaarse aanvaller, tussen 2008 en 2012 actief op Old Trafford, wijst manager Ole Gunnar Solksjaer op de stormachtige ontwikkeling die Matthijs de Ligt doormaakt bij Ajax.

“Ole heeft een verdediger nodig die de bal kan controleren, kan passen en die niet snel onder de indruk is. Iemand als Virgil van Dijk”, laat de inmiddels 38-jarige ‘Berba’ optekenen door diverse Engelse media. “Met Van Dijk in mijn elftal zou ik me echt nooit zorgen maken. Manchester United kan zo’n speler momenteel heel goed gebruiken.”

“De Ligt is al heel ver voor iemand van zijn leeftijd”, gaat de gewezen spits van the Mancunians verder met zijn lofzang op de Ajax-verdediger. “Hij oogt volwassen en maakt zich niet druk om de tegenstander, zelfs als het Cristiano Ronaldo betreft. Dat houdt hem niet bezig, hij is uitsluitend bezig met zijn eigen spel.”

“Hij bezit alle kwaliteiten die een verdediger moet hebben. Dit gaat zonder twijfel een hele grote speler worden. Manchester United moet er echt werk van maken”, voegt Berbatov daaraan toe. De Ligt heeft bij Ajax een doorlopend contract tot medio 2021 en wordt ook intensief gevolgd door Barcelona, Bayern München en Juventus.