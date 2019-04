Dusan Tadic uit verbazing: ‘Ze kenden geen zenuwen, dat is onbetaalbaar’

Dusan Tadic is lovend over de ontwikkeling van enkele ploeggenoten bij Ajax, waar jonge spelers altijd de kans krijgen zich te ontwikkelen. De aanvaller maakte vorig jaar zomer de overstap, na vier seizoenen Southampton. “Hier is het totaalvoetbal ooit begonnen met Johan Cruijff en dat zie je nog steeds in de jeugdelftallen van de club”, zegt de Servische international in de Daily Mail.

Tadic, die ook voor onder meer FC Groningen en FC Twente speelde, doelt met name op Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. “Zulke spelers heb ik nog niet eerder meegemaakt in mijn loopbaan. Niet alleen het niveau dat ze bereiken, maar juist ook de mentaliteit die ze aan de dag leggen. Ze kenden helemaal geen zenuwen voor de wedstrijden tegen Real Madrid en Juventus. Die houding is onbetaalbaar.”

Tadic is aan de andere kant ook weer niet verbaasd. “Het zit gewoon in het DNA van Ajax. Ze hebben hier maling aan de druk van het moeten presteren. Ze houden zich vast aan de voetbalfilosofie, wat er ook gebeurt op het veld. Hier mag je ook gewoon fouten maken. De trainer haalt je alleen naar de kant als je geen lef toont.”

De Jong tekende onlangs een contract bij Barcelona. De kans is groot dat De Ligt dezelfde route volgt en in de top van het buitenland terechtkomt. “Hij zou bij elke club in Europa meekunnen, ik denk alleen niet dat hij nu al de stap naar de Premier League waagt”, aldus Tadic, die met Ajax in voorbereiding is op het eerste duel met Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League, aanstaande dinsdag in Londen.