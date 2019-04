Vraag over echec door Ajax valt verkeerd bij Allegri: ‘Je weet niets van voetbal

Massimiliano Allegri heeft zaterdagavond op televisie een verhitte discussie gevoerd. Na de 1-1 remise tussen Internazionale en Juventus kreeg de oefenmeester het aan de stok met Daniele Adani, die de afgelopen weken in zijn rol als commentator bij Sky Italia veel kritiek leverde op het optreden van Juventus tegen Ajax. In de optiek van Adani benaderen Italiaanse trainers de wedstrijden in Europa op een verkeerde manier.

Adani wees met de beschuldigende vinger naar onder meer Allegri, die met Juventus in de kwartfinales van de Champions League strandde en in de optiek van de oud-speler van onder meer Internazionale te verdedigend speelde. Voor het eerst in jaren schaarde geen enkel Italiaans team zich bij de laatste vier van de Champions League of Europa League. Na een kort gesprek over de wedstrijd in Milaan ging het in de studio al snel weer over de eliminatie door Ajax. Allegri was het duidelijk niet eens met de mening van Adani over zijn te defensieve speelwijze.

Allegri vs Adani integrale Allegri pessimo davvero. Manca gravemente di risperro ad Adani. “Ho vinto 6 scudetti”. Ma chi sei?! pic.twitter.com/Y8Aj1RGQaC — MinaInterista (@MinaInterista) 27 april 2019

“Ajax deed ons pijn in de counter, niet met hun aanvallende speelstijl. Door die counters leek het een geweldige wedstrijd, maar ze waren beter in Amsterdam”, benadrukte Allegri in eerste instantie. “Dat gebeurde ook tegen Inter. Als je veel balverlies lijdt, loop je dat risico.” De sfeer werd vervolgens grimmiger. “In Italië is iedereen opeens een voetbalexpert geworden en dat is een groot probleem.”

“Zoals jij, met je boeken. Nu moet je je mond houden en luisteren. Ik praat. Je weet helemaal niets van voetbal. Jij zit maar achter je bureau en leest je boeken, maar je weet niets over de praktijk. Er is een verschil tussen goed spelen en winnen en dat is niet zo klein als jij denkt. Ik heb zes landstitels in Italië gewonnen.” Allegri gaf de microfoon terug en beende weg.