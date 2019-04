Neymar slaat fan na bekerdrama en wacht mogelijk lange schorsing

Neymar heeft zichzelf wederom in de nesten gewerkt. Enkele dagen nadat bekend werd dat de aanvaller van Paris Saint-Germain drie wedstrijden in de Champions League is geschorst vanwege enkele uitlatingen op Instagram, kon hij zaterdagavond zijn handen niet thuishouden. Na de verloren finale van de Coupe de France kreeg de duidelijk geagiteerde Braziliaan het aan de stok met een toeschouwer op de tribune.

Paris Saint-Germain verspeelde in de finale tegen Stade Rennes een vroege 0-2 voorsprong en ging uiteindelijk in de strafschoppenreeks met 6-5 onderuit. Een hard gelag voor de Parijse club, die voor het eerst sinds 2012/13 genoegen moet nemen met één prijs: de landstitel. Na afloop liepen de spelers naar het bordes van het Stade de France en kreeg Neymar het aan de stok met een toeschouwer. Het is onduidelijk wat precies de aanleiding was.

De persoon in kwestie hield zijn telefoon mogelijk te dicht bij Neymar, die daar naar alle waarschijnlijkheid iets over zei. De toeschouwer maakte ook een opmerking, waarna de Braziliaan een tik in zijn gezicht uitdeelde. Hij moest door zijn ploeggenoten worden meegenomen. De omstanders bleven verbaasd achter, ook de hoofdrolspeler zelf. De verwachting is dat Neymar voor het incident een schorsing opgelegd zal krijgen.

Neymar werd in maart al aangeklaagd door de UEFA vanwege zijn uitlatingen op Instagram na de pijnlijke en verrassende uitschakeling van PSG in de Champions League. Neymar zat toen zelf geblesseerd op de tribune. Hij noemde de beslissing van de VAR om Manchester United in blessuretijd een strafschop toe te kennen wegens hands ‘een schande’ en ‘onbestaanbaar’. “Vier gasten die geen enkel verstand hebben van voetbal zitten voor een televisie een beslissing te nemen op basis van een herhaling in slow motion.”