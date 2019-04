Frank de Boer boekt eerste thuiszege met Atlanta in Major League Soccer

Frank de Boer heeft met Atlanta United zijn tweede overwinning in de Major League Soccer geboekt. De regerend landskampioen van de Verenigde Staten was zaterdagavond lokale tijd met minimaal verschil te sterk voor Colorado Raptors: 1-0. Het was tevens de eerste zege in competitieverband voor eigen publiek. Over een week wacht een uitduel met Sporting Kansas City.

De Boer wijzigde zijn team op twee plaatsen ten opzichte van het elftal dat vorige week in eigen huis van FC Dallas (1-2) verloor. Pity Martinez en Franco Escobar keerden na een periode van blessureleed terug in de basiself. Niet voor de eerste keer dit seizoen had Atlanta volop balbezit. Colorado Rapids speelde bijzonder defensief, waardoor het voor the Five Stripes zeer lastig was om grote kansen te creëeren.

Leandro González Pirez zette doelman Tim Howard enkele keren van afstand aan het werk en een corner eindigde bijna in een doelpunt. Ook na rust veranderden de verhoudingen niet, maar was Atlanta wel dreigender. Pogingen van Julian Gressel en Josef Martinez resulteerden bijna in een doelpunt en uiteindelijk tekende Gressel zestien minuten voor tijd voor de 1-0: na een goede balverovering en een dito pass van Darlington Nagbe rondde hij af.

Door de overwinning staat Atlanta nu tiende in de Eastern Conference, met acht punten uit zeven wedstrijden. De Boer staat met zijn ploeg in punten gelijk met nummer negen New York Red Bulls, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld. Cincinnati en New England Revolution hebben evenveel punten. De achterstand op koploper DC United, dat twee wedstrijden meer heeft gespeeld dan Atlanta, bedraagt negen punten.