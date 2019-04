PSG raakt weg volledig kwijt en grijpt naast Coupe de France

Stade Rennes heeft zaterdagavond voor een daverende verrassing gezorgd. De ploeg van trainer Julien Stéphan, de nummer elf van de Ligue 1, heeft ten koste van Paris Saint-Germain de Coupe de France veroverd. Na 120 minuten en een stand van 2-2 was een strafschoppenreeks noodzakelijk. In de slotminuten voorafgaand aan de elfmetertrappen kreeg Kylian Mbappé een rode kaart voor een grove charge. Het is alweer de vierde keer op rij dat PSG een strafschoppenreeks verliest.

Neymar liet zich na twee minuten spelen al zien met een gevaarlijk schot en de sterspeler nam voordat het kwartier om was de rol van aangever op zich. Een verre corner van de Braziliaan kwam uit bij landgenoot Dani Alves en de rechtsback volleerde de bal op prachtige wijze voorbij Tomás Koubek. Nog geen tien minuten later was het opnieuw raak voor les Parisiens toen de bal na een fraaie combinatie door het hart van de verdediging van Rennes bij Neymar uitkwam en hij de doelman met een bekeken lob kansloos liet voor zijn eerste doelpunt sinds januari.

PSG leek zodoende na twintig minuten spelen al op rozen te zitten, maar kreeg vlak voor de onderbreking toch met een tegenslag te maken. Nadat M’Baye Niang met een pegel op de paal al een waarschuwingsschot had gelost, werkte Presnel Kimpembe even later een voorzet van Hamari Traoré achter zijn eigen doelman. Deze goal gaf Rennes vertrouwen voor de tweede helft en de underdog was een kwartier na de rust via Benjamin Bourigeaud dicht bij de gelijkmaker.

Alphonse Areola stak met een fraaie redding echter een stokje voor deze goal en zag even later hoe een schot van opnieuw Bourigeaud werd geblokt door een verdediger. Uit de daaropvolgende corner was het echter toch raak toen niemand Clément Grenier een strobreed in de weg legde en de verdediger helemaal vrijstaand binnen kon koppen. Een vrije trap van Neymar leidde een paar minuten daarop bijna tot een nieuwe voorsprong voor de landskampioen, maar de Braziliaan zag zijn poging net langs de goal van Koubek gaan.

Een goede actie van Mbappé zorgde vlak voor het einde van de reguliere speeltijd nog bijna voor de beslissing, maar zijn pass was net te hard voor Neymar om in het lege doel te glijden. Het Franse toptalent had in de eerste helft van de verlenging de beste kans om het scorebord in beweging te krijgen. Na een pass van Neymar trof hij echter de paal. Rennes kon offensief gezien niets klaarspelen, maar maakte in defensief opzicht een zekere indruk.

In de tweede helft van de verlenging kwam PSG goed weg toen een schot van Hatem Ben Arfa maar net naast ging. In de 118e minuut kwam er een einde aan de wedstrijd van Mbappé: hij kreeg rood voor een grove charge op het been van Damien Da Silva. In de strafschoppenreeks hielden beide teams het lang vol, maar uiteindelijk was Christopher Nkunku de enige die zijn strafschop miste.