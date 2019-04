Lionel Messi valt in en helpt Barcelona aan landstitel

Barcelona heeft de landstitel zaterdagavond in het eigen Camp Nou geprolongeerd. Het team van Ernesto Valverde won met 1-0 van Levante en kan definitief niet meer door Atlético Madrid worden ingehaald. Met nog drie speeldagen te gaan bedraagt het verschil weliswaar negen punten, maar het onderlinge resultaat is in het voordeel van de Catalanen. Barcelona kan zich nu volledig gaan focussen op de halve finales van de Champions League.

Barcelona controleerde het duel in de eerste helft volledig, terwijl Levante zich beperkte tot tegenhouden. De reden dat de eerste 45 minuten geen enkel doelpunt opleverden, had een naam: Aitor Fernández. De doelman voorkwam diverse keren een zeker openingsdoelpunt van Philippe Coutinho en Luis Suárez. Collega Marc-André ter Stegen hoefde daarentegen in het eerste bedrijf niet in actie te komen.

Na de onderbreking maakte Lionel Messi zijn opwachting, als vervanger van Coutinho. Barcelona was wederom dreigend, met kansen voor Messi, Suárez en vooral Ivan Rakitic. Na iets meer dan een uur spelen brak Messi de ban: na voorbereidend werk van Arturo Vidal met het hoofd was de Argentijn twee verdedigers te slim af en verschalkte hij Fernández. Barcelona had nog kansen op de 2-0 via Vidal, terwijl José Luis Morales oog in oog met Ter Stegen de bal er niet in kreeg. De voltreffer van Messi gaf zodoende de doorslag.

Barcelona wacht komende woensdag het eerste Champions League-duel met Liverpool; zes dagen later wacht het weerzien op Anfield. Op 25 mei staat de bekerfinale tegen Sevilla op het programma. Het valt niet uit te sluiten dat Jasper Cillessen in de resterende competitieduels speeltijd krijgt nu de landstitel binnen is, ook met oog op de bekerfinale en het gunnen van rust aan Ter Stegen.