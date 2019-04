Cristiano Ronaldo poetst fraaie goal Nainggolan weg met jubileumtreffer

De Derby d’Italia tussen rivalen Internazionale en Juventus van zaterdagavond heeft geen winnaar opgeleverd. I Nerazzurri hadden in de beladen wedstrijd tegen de kersverse kampioen de punten het hardst nodig in de strijd om een Champions League-ticket voor volgend seizoen en creëerden ook de beste kansen. De heerlijke openingsgoal van Radja Nainggolan werd in de tweede helft echter weggepoetst door Cristiano Ronaldo, die de zeshonderdste goal uit zijn loopbaan maakte. Inter staat door het 1-1 gelijkspel nu met 62 punten op de derde plek in de Serie A, maar AC Milan en Atalanta kunnen de Milanezen later dit weekend nog tot op 3 punten naderen.

Hoewel Juventus behalve de eer weinig meer had om voor te spelen, liet Massimiliano Allegri zijn manschappen wel in een zo sterk mogelijke opstelling aantreden. Onder meer Paulo Dybala, Mario Mandzukic en Douglas Costa ontbraken nog vanwege blessureleed, maar Giorgio Chiellini was wel genoeg hersteld van zijn kuitblessure om in de basis te beginnen. Aan de kant van de thuisploeg keerde Marcelo Brozovic terug uit de ziekenboeg en startte ook Mauro Icardi weer in de basis.

Met de Kroaat en de Argentijn in de gelederen schoot Inter beter uit de startblokken dan La Vecchia Signora en na zeven minuten lag de bal al achter Wojciech Szczesny. Radja Nainggolan nam de bal van een meter of twintig van de goal in één keer uit de lucht en de Pool kon de pegel van de middenvelder niet meer keren. Inter bleef daarna doordrukken en Szczesny kon een schot van Icardi maar net over zijn doel werken, terwijl hij na de daaropvolgende corner een kopbal van Stefan de Vrij van zijn lijn af moest halen.

Juventus stelde daar in aanvallend opzicht weinig tegenover. Federico Bernardeschi was nog het gevaarlijkst namens de bezoekers en hij zag na een kleine twintig minuten spelen een poging van afstand via de lat over het doel van Samir Handanovic scheren. Na de onderbreking was Inter opnieuw dicht bij een doelpunt via Ivan Perisic, maar de Kroaat zag zijn poging van flinke afstand vlak langs het doel van Szczesny gaan. Allegri greep vervolgens door Moise Kean in te brengen voor Blaise Matuidi en met de jongeling in het veld was het al snel raak.

Na een combinatie over rechts met Miralem Pjanic kreeg Cristiano Ronaldo de tijd en ruimte om uit te halen en hij knalde de bal van net binnen de zestien in de rechterhoek. Inter moest daarna opnieuw op zoek naar de voorsprong en vond die een kleine tien minuten later bijna via Perisic, die echter een goede redding van Szczesny op zijn weg vond. In de slotfase werden de ruimtes groter en dat leverde penibele situaties voor beide doelen op. João Mário stuitte echter op Szczesny, terwijl aan de overkant Emre Can net de lat raakte en Matheus Pereira in de absolute slotfase nog dicht bij de winnende voor Juventus was.