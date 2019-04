Real Madrid stelt Chelsea verplichte optie tot koop voor

Indien Leeds United er niet in slaagt om te promoveren, moet men mogelijk op zoek naar een nieuwe manager. Marcelo Bielsa sluit niet uit dat hij in dat geval de club uit de Championship achter zich laat. (Daily Express)

De toekomst van Adrien Rabiot lijkt in de Premier League te liggen, waar Arsenal en Manchester United interesse hebben. Real Madrid heeft zich teruggetrokken in de strijd om de bijna transfervrije middenvelder van Paris Saint-Germain. (AS)