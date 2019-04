Liverpool leverde tot tweemaal toe unieke prestatie in Barcelona

Barcelona rekende in de kwartfinale van de Champions League af met Manchester United en treft in de halve finale opnieuw een Engelse tegenstander. Liverpool reikte in het afgelopen seizoen tot de eindstrijd van het miljardenbal en zal zich ten koste van de Catalanen willen verzekeren van zijn tweede finale op rij, tegen Tottenham Hotspur of Ajax. Opta blikt vooruit op het duel in het Camp Nou, woensdagavond vanaf 21.00 uur.

O Barcelona heeft meer wedstrijden gewonnen van Engelse clubs dan welk team ook tegen clubs uit een bepaald land in de geschiedenis van de Champions League (27 stuks).

O Liverpool heeft geen enkele van zijn vier uitwedstrijden tegen Barcelona verloren (twee overwinningen en twee gelijke spelen). Tegen geen enkel ander team kunnen the Reds betere statistieken overleggen wat betreft ongeslagen uitwedstrijden (van FC Porto werd ook vier keer niet verloren).

O Liverpool is het enige Engelse team dat op bezoek bij Barcelona heeft gewonnen in Europees verband. In het seizoen 1975/76 werd het 0-1 in de UEFA Cup en in 2006/07 1-2 in de Champions League.

O Barcelona ging slechts een van de vier keer dat het een Engelse tegenstander trof in de halve finale van de Europa Cup I/Champions League door naar de finale. In 1974/75 was Leeds United te sterk, in 2007/08 Manchester United en in 2011/12 Chelsea. De enige keer dat het wel goed ging was in 2008/09, toen er in de halve finale werd gewonnen van Chelsea en in de finale werd afgerekend met Manchester United.

O Liverpool staat voor de elfde keer in de halve finale van de Europa Cup I/Champions League. Van de vorige tien keer, werd slechts tweemaal de finale niet bereikt (in 1964/65 tegen Internazionale en in 2007/08 tegen Chelsea).

O Barcelona is al 31 Champions League-thuiswedstrijden op rij ongeslagen (28 overwinningen en 3 gelijke spelen), de beste reeks ooit in het miljardenbal. De Catalanen incasseerden tijdens die 31 duels slechts 15 doelpunten en nooit meer dan één in een wedstrijd.

O Het volgende doelpunt van Barcelona in de Champions League wordt de vijfhonderdste van de club in het toernooi. Alleen Real Madrid (551) maakte er meer dan de Catalanen.

O Liverpool gaat op zoek naar zijn derde Europa Cup I/Champions League-uitzege op rij. De laatste keer dat the Reds dit beter deden was tussen september 1983 en september 1984, toen er vijf keer op rij buitenshuis gewonnen werd.

O Lionel Messi heeft 24 keer gescoord in 32 Champions League-wedstrijden tegen een Engelse tegenstander. De Argentijn wist echter niet te scoren in zijn vorige twee ontmoetingen met Liverpool.

O Alleen Steven Gerrard (21 doelpunten) heeft meer Europa Cup I/Champions League-goals gemaakt namens Liverpool dan het huidige aanvalstrio Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino (allen 14 doelpunten).