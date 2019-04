Barcelona begint zonder Lionel Messi aan kampioenswedstrijd

Barcelona kan zich zaterdagavond in eigen huis tegen Levante tot kampioen van Spanje kronen, maar de inbreng van sterspeler Lionel Messi zal tijdens die wedstrijd in eerste instantie beperkt blijven. Trainer Ernesto Valverde kiest er namelijk voor om de Argentijn rust te gunnen met het oog op de halve finale van de Champions League tegen Liverpool en posteert hem daarom op de bank.

Barcelona treedt woensdagavond in het Camp Nou aan voor de eerste wedstrijd van het tweeluik met Liverpool en Valverde hoopt zijn aanvaller op deze manier zo fit mogelijk aan de aftrap van die kraker te kunnen laten verschijnen. Voor Messi is het al de tweede competitiewedstrijd op rij dat hij niet in de basis begint, aangezien hij dinsdag tegen Alavés ook op de bank startte en na een uur inviel.

Valverde kiest tegen Levante verder voor de bekende namen en zet Philippe Coutinho naast Luis Suárez en Ousmane Dembélé in de aanval. Doordat Atlético Madrid eerder op de zaterdag wist te winnen van Valladolid heeft Barça een zege op Levante nodig om de landstitel veilig te stellen. Als de Catalanen zaterdagavond het kampioenschap veilig weten te stellen, zou dat hun achtste titel in elf jaar tijd zijn.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Vidal, Arthur; Coutinho, Dembélé, Suárez