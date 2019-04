Justin Kluivert speelt belangrijke rol in cruciale zege AS Roma

AS Roma heeft zich zaterdagavond voor in ieder geval een dag verzekerd van de vierde plek in de Serie A, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League. I Giallorossi boekten in eigen huis een 3-0 overwinning op Cagliari en stijgen daardoor over AC Milan en Atalanta heen naar de felbegeerde Champions League-positie. De twee uitdagers, die een achterstand van twee punten hebben, komen laten dit weekend nog wel allebei in actie: Milan heeft zondagavond de uitwedstrijd tegen Torino op het programma staan, terwijl Atalanta maandagavond Udinese ontvangt.

Een schot van Stephan El Shaarawy werd na 32 seconden spelen nog onschadelijk gemaakt door Alessio Cragno, maar de doelman moest niet lang daarna twee keer de bal uit zijn doel vissen. Federico Fazio kopte na vijf minuten via de binnenkant van de paal de openingstreffer binnen en drie minuten later stond het ook 2-0. Aleksandar Kolarov stuurde Justin Kluivert, die vanwege de blessure van Rick Karsdorp de enige Nederlander op het veld was, weg, waarna de aanvaller na een korte dribbel Javier Pastore in staat stelde om de bal van de rand van de zestien achter Cragno te lepelen.

Antonio Mirante werd niet veel later ook voor het eerste aan het werk gezet en de doelman, de afgelopen weken de vervanger van Robin Olsen, had met een goede redding een antwoord op een inzet van Leonardo Pavoletti. In de slotfase van de eerste helft was het weer Roma dat de klok sloeg met kansen voor Alessandro Florenzi, Pastore en Lorenzo Pellegrini. Doordat Pastore op de lat stuitte en Florenzi en Pellegrini de bal niet tussen de palen wisten te mikken, werd er echter met een 2-0 stand gerust.

Na de onderbreking veranderde er weinig aan het spelbeeld en bleven de beste kansen voor de thuisploeg. Edin Dzeko, Pellegrini en El Shaarawy hadden het vizier echter niet op scherp staan, waardoor het publiek in het Stadio Olimpico lang moest wachten op de derde treffer van de avond. Die kwam er vier minuten voor tijd toch toen Kolarov na een redding van Cragno in kwam lopen en de rebound via de doelman tegen de touwen schoot.