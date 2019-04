Seizoen miljoenenaanwinst PSV ‘voorbij’: ‘Na de zomer begin ik op nul’

PSV betaalde Vélez Sarsfield anderhalf jaar geleden naar verluidt twaalf miljoen euro voor Maximiliano Romero, maar de Eindhovenaren hebben vooralsnog weinig plezier beleefd aan de jonge spits. De twintigjarige Argentijn kampt gedurende zijn periode in Nederland vooralsnog met de ene blessure na de andere en kwam pas één keer in actie in de Eredivisie.

Namens Jong PSV staat de teller dit seizoen echter wel op elf optredens in de Keuken Kampioen Divisie en Romero hoopt die lijn aankomend seizoen ook door te kunnen trekken naar het eerste: “Het gaat echt heel goed. Ik train al een hele tijd normaal met de groep mee. Ik moet nu speelminuten maken”, legt hij uit in gesprek met FOX Sports.

“Ik begin weer wedstrijdritme te krijgen en ik denk dat ik er volgend seizoen weer bovenop ben.” Romero stond vrijdag tijdens de verloren wedstrijd tegen Almere City 75 minuten op het veld, terwijl hij de week ervoor tegen Go Ahead Eagles een uur in actie kwam. De kans dat het talent nog een rol van betekenis gaat spelen in de titelstrijd met Ajax is echter minimaal.

“Dit seizoen is min of meer voorbij voor mij. Na de zomer moet ik weer op nul beginnen”, is hij duidelijk. Romero zal dan de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Luuk de Jong, mits de topscorer aankomende zomer niet vertrek uit Eindhoven. De jongeling is onder de indruk van zijn concurrent: “Hij is een fantastische ploeggenoot en een hele goede speler. Ik ben blij voor hem dat hij zo vaak scoort.”