Stevens pinkt traantje weg: ‘Ik denk dat we Bayern een grote dienst bewijzen’

Schalke 04 won zaterdag verrassend met 2-4 van Borussia Dortmund en de club van trainer Huub Stevens kan met die zege op de aartsrivaal een belangrijke rol spelen in de strijd om de Duitse landstitel. Bayern München kan zondagavond tegen 1. FC Nürnberg namelijk een voorsprong van vier punten op die Borussen opbouwen en die marge lijkt met nog slechts drie wedstrijden te gaan voldoende voor een nieuw kampioenschap. Stevens zelf geeft echter aan daar niet echt mee bezig te zijn geweest.

“Deze zege is bijzonder mooi, omdat het je cluppie is. En ook vanwege de manier waarop we hebben gespeeld. Ik had dat deze week al wel een klein beetje zien aankomen, de jongens waren ontzettend geconcentreerd. Dit betekent echter ook dat ze het kunnen en dat ze het in de volgende wedstrijden moeten laten zien”, reageerde hij afloop van het duel voor de camera’s van FOX Sports.

De ervaren oefenmeester leek zelfs wat geëmotioneerd na de overwinning in het Signal Iduna Park: “Dat daar dan bij wijze van spreken een traantje bij is, is geen probleem. Dat hoort ook bij die emoties. Het is toch iets bijzonders als je hier bij de ploeg die kampioen kan worden drie punten meeneemt als degradatiekandidaat. Ik denk dat we Bayern München een grote dienst hebben bewezen, maar daar ging het ons niet om. Het ging ons erom om, zeker voor onze fans, die drie punten mee te nemen. Een derby is al iets bijzonders en zeker deze Revierderby is zeker iets bijzonders.”

Ondanks de zege was Stevens niet louter positief. Schalke kwam dankzij een rake penalty van Daniel Caliguri na een kleine twintig minuten weer op gelijke hoogte nadat Mario Götze Dortmund daarvoor al op voorsprong had gezet. Wat de trainer betreft, was die strafschop echter niet gegeven: “Ik vind het jammer dat wij deze penalty hebben gekregen. Ik heb Lucien Favre (de trainer van Borussia Dortmund, red.) gezegd dat ik er ook niet blij mee was. Maar mijn team heeft in de afgelopen weken ook zulke beslissingen tegen zich gekregen”, voegt hij toe tegenover de Duitse pers. Die Knappen hebben nu acht punten meer dan nummer zestien VfB Stuttgart, dat als het zo blijft nacompetitie moet spelen.