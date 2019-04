‘Ik zag dat Frenkie een groot talent was, maar we speelden tegen degradatie’

Frenkie de Jong maakt al een paar seizoenen furore in het shirt van Ajax. Een paar jaar geleden was het echter geen uitgemaakte zaak dat de middenvelder Willem II in zou ruilen voor de Amsterdammers, daar PSV en sc Heerenveen destijds ook interesse toonden. De voorkeur van De Jong ging in eerste instantie zelfs uit naar de Friezen, maar hij koos er uiteindelijk toch voor om de overstap te maken naar Ajax.

Die keuze bleek later nog beter uit te pakken toen Heerenveen Jurgen Streppel aanstelde als trainer. De oefenmeester had De Jong in Tilburg als jonge speler al onder zijn hoede gehad en deed toen maar mondjesmaat een beroep op de middenvelder. De Jongs moeder Marjon Schuchhard vertelt in gesprek met het NRC hoe de relatie tussen het talent en zijn trainer steeds verder onder druk kwam te staan.

Schuchhard denkt dat Streppel haar zoon expres links liet liggen omdat hij ‘een aanvallende middenvelder met veel loopvermogen wilde hebben en De Jong niet continu wilde lopen’ en zij heeft bovendien het gevoel dat Streppel zijn pupil bijvoorbeeld expres niet op de hoogte bracht over de aanvangstijd van trainingen, waardoor hij te laat op het trainingsveld verscheen. De huidige trainer van het Cypriotische Anorthosis Famagusta laat desgevraagd echter weten dat de zaken net iets anders lagen: “Ik zag heus wel dat Frenkie een groot talent was. Anders had ik hem niet op zijn vijftiende mee laten trainen met het eerste elftal. Maar in die periode speelde Willem II tegen degradatie.”

“Wij moesten vechten, en Frenkie’s kwaliteit is toch vooral aan de bal”, legt hij uit. Het kamp-De Jong is daarom extra blij dat de middenvelder uiteindelijk voor een overstap naar Ajax opteerde in plaats van een verhuizing naar Friesland, waar hij weer met Streppel te maken had gekregen. De oefenmeester spreekt nog wel tegen dat ‘het niet boterde’ tussen hem en De Jong, zoals in het verleden meermaals in de media opdook: “Dat is het absoluut niet geweest.”