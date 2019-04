Atlético stelt kampioenschap Barcelona voorlopig met enkele uren uit

Atlético Madrid heeft zaterdag een minimale zege in LaLiga geboekt. Het team van Diego Simeone was in het eigen Wanda Metropolitano met 1-0 te sterk voor Real Valladolid, dat wellicht meer had verdiend. Door de overwinning stelt Atlético de titelprolongatie van Barcelona in ieder geval met enkele uren uit. Als Barcelona later vanavond van Levante wint, zijn de Catalanen kampioen. Het verschil tussen de nummer een en twee bedraagt dan negen punten, met nog drie speeldagen te gaan, en het onderlinge resultaat geeft de doorslag.

De eerste helft in Valladolid was bijzonder rommelig, met veel overtredingen en oponthoud. Doelpunten vielen er weliswaar niet, maar het ontbrak niet aan kansen. Antoine Griezmann kreeg twee mogelijkheden. Na veertien minuten spelen schoot de Fransman op aangeven van Álvaro Morata naast het doel van Jordi Masip, die zes minuten later goed ingreep en een inzet van Griezmann tot hoekschop verwerkte.

Het gevaar van Valladolid kwam vooral van Sergi Guardiola, die in de achtste minuut na een goede rush van Nacho op links zag hoe Jan Oblak stijlvol zijn inzet keerde. De doelman was na een half uur spelen ook attent op een tweede poging van de aanvaller. Na de onderbreking, met Rodri in de plaats van Thomas Partey, deelde Atlético meteen een waarschuwing uit: een fors schot van Saúl Ñiguez ging maar net naast het doel van Masip.

Atletico verhoogde de druk op de defensie van Valladolid en speelde ook beter voetbal, met dank aan de entree van Rodri. Na ruim een uur spelen verscheen de 1-0 op het scorebord. Na een goede actie van Saúl op links probeerde Joaquin de bal weg te werken, maar het leer belandde ongelukkig achter zijn eigen doelman. Het team van Simeone had het nog zwaar door een offensief van Valladolid. Oblak stond met een sublieme redding de 1-1 van Óscar Plano in de weg en in de slotminuten claimden de bezoekers een handsbal van Santiago Arias in het zestienmetergebied, maar ook de VAR kon geen goed oordeel vellen.