Babel vergroot zorgen van Cardiff; Southampton speelt zich definitief veilig

Voor Cardiff City wordt het een lastig karwei om zich in de laatste twee wedstrijden nog te handhaven in de Premier League. The Bluebirds verloren op bezoek bij Fulham met 1-0, dankzij een treffer van Ryan Babel. Cardiff speelt nog tegen Crystal Palace (thuis) en Manchester United (uit) en moet nog drie punten zien goed te maken op Brighton & Hove Albion, dat een duel minder speelde. Southampton is definitief veilig na een remise tegen Bournemouth (3-3), terwijl Wolverhampton Wanderers afstand van Everton neemt in de strijd om plaats zeven.

Fulham - Cardiff City 1-0

Fulham kan al niet meer ontsnappen aan degradatie uit de Premier League, maar opponent Cardiff City kan dat nog wel. Voorafgaand aan het duel op Craven Cottage bedraagt de achterstand van the Bluebirds op de veilige zeventiende plaats drie punten. De eerste grote mogelijkheid van het duel was voor Aleksandar Mitrovic, maar Cardiff-doelman Neil Etheridge voorkwam een treffer. Na twintig minuten kwam de wedstrijd een tijdje stil te liggen, nadat Denis Odoi tegen het hoofd geschopt werd door ploeggenoot Maxime Le Merchand. De verdediger verliet zeven minuten later met een brancard het veld van Craven Cottage. Ryan Babel en Ryan Sessegnon kregen voor rust nog een mogelijkheid om tot scoren te komen, maar het publiek in Londen moest tot de tweede helft op doelpunten wachten. Elf minuten voor tijd bracht Babel met een fantastisch afstandsschot de beslissing in de ontmoeting tussen de staartploegen. In de absolute slotfase liet Cardiff City via Junior Hoilett (lat), Danny Ward en Sean Morrison (allebei gered door Fulham-doelman Sergio Rico) na om nog een punt mee te nemen uit Londen.

Southampton - Bournemouth 3-3

Southampton kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Bournemouth, maar is door de nederlaag van Cardiff City bij het reeds gedegradeerde Fulham definitief veilig. Met nog twee duels voor de boeg is het gat met de nummer achttien uit Wales opgelopen tot zeven punten. Shane Long tekende voor zijn vierde treffer in vijf wedstrijden en bracht the Saints al na twaalf minuten op voorsprong. De bezoekers kwamen via Dan Gosling op gelijke hoogte, na goed voorbereidend werk van Callum Wilson. Diezelfde Wilson was er vervolgens als de kippen bij om een rebound tot doelpunt te verwerken en bracht Bournemouth weer op voorsprong. De thuisspelende formatie toonde veerkracht na rust en kreeg via een afstandsschot van James Ward-Prowse loon naar werken: 2-2. Matt Targett mocht zijn eerste doelpunt in de Premier League bijschrijven. De zelf opgeleide verdediger beoordeelde een voorzet van Yan Valery perfect en liet Bournemouth-doelman Artur Boruc kansloos middels een rake kopbal. Het slotakkoord was echter voor Wilson, die scoorde uit een afgemeten voorzet van Ryan Fraser en zijn ploeg daarmee een punt bezorgde.

Watford - Wolverhampton Wanderers 1-2

Na een voorzichtige start van beide kanten werd het duel wat levendiger, maar dat was vooral aan de bezoekers te danken. Watford vertraagde het spel en was alleen via een kopbal van Will Hughes dichtbij de 1-0. Een door Étienne Capoue van de lijn gehaalde inzet van Raúl Jiménez was een voorbode van de 0-1, enkele minuten later. De Mexicaan kopte de bal op aangeven van Diogo Jota achter Ben Foster. Vier minuten na rust profiteerde uiteindelijk Andre Gray van een slechte terugspeelbal van Ryan Bennett richting Rui Patricio, maar de drie punten waren voor the Wolves. In de 77e minuut beoordeelde Foster een voorzet verkeerd, waarna Jota het leer in een leeg doel kon werken: 1-2.

Crystal Palace - Everton 0-0

Met vier overwinningen in de laatste vijf wedstrijden, waaronder een 4-0 zege op Manchester United, stak Everton in een uitstekende vorm voorafgaand aan het bezoek bij Crystal Palace. De eerste mogelijkheid was op Selhurst Park voor de thuisploeg, via Mex Meyer. Everton had in de eerste helft het betere van het spel, wat resulteerde in kansen voor Dominic Calvert-Lewin, Idriss Gueye en Richarlison. Direct na rust was de eerste kans van de tweede helft voor James McArthur namens Crystal Palace. The Eagles kwamen kort daarna goed weg, toen een schot van Bernard op de paal ging. Ook Cenk Tosun kwam niet meer tot scoren namens de bezoekers, waardoor het duel eindigde zonder doelpunten.