Dortmund verliest titel uit zicht na nederlaag in beladen derby tegen Stevens

Borussia Dortmund heeft een forse tegenvaller te verwerken gekregen in de strijd om de Duitse landstitel. Die Borussen verloren de Kohlenpott-derby tegen het Schalke 04 van Huub Stevens en Jeffrey Bruma enigszins verrassend met 2-4, waardoor koploper Bayern München zondag tegen 1.FC Nürnberg zijn voorsprong kan vergroten naar vier punten. Met twee directe rode kaarten liet Dortmund de frustraties in de tweede helft de vrije loop. Het Werder Bremen van Davy Klaassen ging tegen Fortuna Düsseldorf (4-1) voor de derde keer op rij onderuit, terwijl RB Leipzig SC Freiburg met 2-1 wist te verslaan. Hannover 96 kan degradatie uit de Bundesliga ondanks een 1-0 zege op 1.FSV Mainz 05 niet meer ontlopen.

Borussia Dortmund - Schalke 04 2-4

De problemen stapelden zich de afgelopen weken op voor Feuerwehrmann Huub Stevens bij Schalke 04. Die Königsblauen moesten nog altijd vrezen voor een play-off tegen de nummer drie van de 2.Bundesliga, al bedraagt de voorsprong op nummer zestien VfB Stuttgart zes punten. In de Kohlenpott-derby tegen Borussia Dortmund kende de formatie van Stevens een belabberde start, want al na achttien minuten spelen stond de openingstreffer op het scorebord. Jadon Sancho bediende Mario Götze met een schitterende assist, waarna de aanvallende middenvelder Schalke-doelman Alexander Nübel van dichtbij met het hoofd werd verschalkt. De bezoekers uit Gelsenkirchen, waar Bruma op de bank begon en een kwartier voor tijd in het veld kwam, lieten zich niet uit het veld slaan en vier minuten later al op gelijke hoogte.

Na inmening van de videoscheidsrechter werd de bal op de stip gelegd wegens een handsbal. Daniel Caligiuri maakte geen fout vanaf elf meter en bracht de 1-1 op het scorebord. Niet lang daarna kwam Schalke zelfs op voorsprong in het Signal Iduna Park. Een hoekschop van Caligiuri werd door Salif Sané tegen de touwen gekopt. Na rust gooide Dortmund zijn eigen glazen in, want na een uur spelen kwam de thuisploeg met tien man te staan. Aanvoerder Marco Reus sprintte terug en raakte Suat Serdar met een wilde sliding, wat hem op een rode kaart kwam te staan. Uit de daaropvolgende vrije trap besliste Caligiuri het treffen met een schitterend schot in de kruising. Na de derde treffer verloor Dortmund andermaal het hoofd en opnieuw was Serdar het slachtoffer, deze keer van een wilde sliding van Marius Wolf.

Met negen man kwam de thuisploeg zes minuten voor tijd nog op 2-3, nadat Axel Witsel bij de tweede paal wist binnen te tikken. Een spannende slotfase werd het uiteindelijk niet in Dortmund, want Breel Embolo bracht twee minuten later de definitieve beslissing in de spectaculaire derby. De Zwitserse aanvaller ontving de bal van Bastian Oczipka op de rand van het strafschopgebied en verschalkte Dortmund-doelman Roman Bürki met een hard schot in de verre hoek, waarmee hij de eindstand op 2-4 bepaalde.

RB Leipzig - SC Freiburg 2-1

In de eerste helft waren de teams van Ralf Rangnick en Christian Streich aan elkaar gewaagd. De thuisploeg oogde iets gevaarlijker en de ruststand van 1-0 was dan ook verdiend. Na voorbereidend werk van Yussuf Poulsen schoot Timo Werner de bal in de negentiende minuut uit de draai in de linkerhoek: 1-0. Na ruim een uur spelen in een ietwat minder spectaculaire tweede helft kwam Freiburg op discutabele wijze op 1-1: Peter Gulacsi was de muur nog aan het klaarzetten toen Vincenzo Grifo de bal uit een vrije trap tegen de touwen schoot. De spelers van Leipzig protesteerden, maar zonder resultaat. Freiburg was daarna dicht bij de 1-2, maar een ongelukkige handsbal van Keven Schlotterbeck stond aan de basis van de 2-1. Emil Forsberg benutte in de 78e minuut de toegekende strafschop.

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen 4-1

Werder Bremen leed een week geleden op bezoek bij Bayern München zijn eerste nederlaag van 2019 en ging midweeks in de DFB Pokal andermaal onderuit tegen der Rekordmeister. In de uitwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf leek al snel duidelijk dat de werkgever van Davy Klaassen, die 59 minuten meespeelde bij de Noord-Duitsers, voor de derde keer op rij ging verliezen. Al na één minuut spelen opende Benito Raman namens de thuisploeg de score, waarna Kenan Karaman halverwege de eerste helft de marge verdubbelde. Werder gaf zich niet gewonnen en kwam via een rake strafschop van Max Kruse terug in de wedstrijd. Al snel in de tweede helft bracht Rouwen Hennings namens Fortuna Düsseldorf de beslissing in het duel. Het slotakkoord kwam uiteindelijk op naam van Markus Suttner, die de eindstand op 4-1 bepaalde.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 0-0

Eintracht Frankfurt liet in eigen huis dure punten liggen in de strijd om een Champions League-ticket. De nummer vier in de Bundesliga beet zich stuk op middenmoter Hertha BSC. De eerste grote kans diende zich aan na een half uur spelen in Frankfurt, maar de inzet van Ante Rebic werd vakkundig gepareerd door doelman Rune Jarstein. Even later zag Jonathan de Guzman een enorme mogelijkheid in rook opgaan. Diezelfde De Guzman bleef ook na rust verstoken van doelpunten. Jetro Willems bediende de ex-Feyenoorder op maat, maar zijn schot vloog over het doel. Een rode kaart voor Hertha-verdediger Lukas Klünter in de tachtigste minuut had geen desastreuze gevolgen voor het elftal uit Berlijn en in de slotfase was de overwinning zelfs nog heel dichtbij. Frankfurt-sluitpost Kevin Trapp was echter alert bij een vrije trap in de slotminuut en hield derhalve zijn doel schoon.

Hannover 96 - FSV Mainz 05 1-0

Hekkensluiter Hannover 96 won met minieme cijfers van FSV Mainz 05, maar van een feeststemming was na afloop geen sprake. Dankzij de verrassende overwinning van nummer vijftien Schalke 04 bij Borussia Dortmund is degradatie onafwendbaar. De bezoekende ploeg, met Jean-Paul Boëtius in de basisopstelling, leek in de eerste helft op voorsprong te komen, maar na het bekijken van de beelden keurde de arbiter het doelpunt van Robin Quaison af. De Zweedse middenvelder had namelijk een overtreding begaan. Halverwege de tweede helft viel de enige treffer van de confrontatie in Hannover. Hendrik Weydandt profiteerde optimaal van het matige optreden van de Mainz-keeper en bezorgde zijn ploeg daarmee de volle buit, want het slotoffensief van de formatie uit Mainz leverde niet de gewenste gelijkmaker op.