John de Wolf grapt om bibberende Máxima, Eredivisie-spelers op vakantie

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Er wordt voorlopig niet gevoetbald in de Nederlandse competitie en dus zwaaiden diverse Eredivisie-spelers deze week uit. AZ'er Calvin Stengs bezocht met zijn partner Beau de Boer Milaan, terwijl ploeggenoot Björn Johnsen in Griekenland vertoefde en ADO Den Haag-verdediger Tom Beugelsdijk zich vermaakte op Ibiza. PSV'er Jorrit Hendrix was in Florence, getuige de Instagram Stories die dit weekend volop werden gedeeld door diens partner Jolisa Janssen.

PSV-verdediger Angeliño maakte van zijn vrije dagen gebruik om de Efteling te verkennen (swipe naar rechts!).

Ook Real Betis-sterspeler Sergio Canales trok erop uit.

Daley Blind speelt dinsdagavond met Ajax de eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Voor de Ajacieden is er geen tijd voor vakantie, maar Blind vond toch nog even tijd om met vrienden te dineren.

Voorbereiden op een halve finale in de Champions League is leuk, maar tijd doorbrengen met de kinderen is ook niet verkeerd, zo heeft Cristiano Ronaldo maar moeten denken.

Demy de Zeeuw deed hetzelfde. Samen met zijn dochter vermaakte de oud-middenvelder zich op de kermis in Den Haag.

Edson Braafheid is tegenwoordig in de Verenigde Staten actief voor tweededivionist Austin Bold FC. Samen met partner Alexis Braafheid genoot de oud-international dit weekeinde van een typisch Amerikaanse lunch.

Mauro Icardi hield vrijdag op de achterbank van een Rolls-Royce een pikante fotoshoot met partner Wanda Nara.

We staan ook nog even stil bij Koningsdag. De koninklijke familie was zaterdag te gast in Amersfoort, waar de temperatuur niet boven de dertien graden Celsius uitkwam. Feyenoord-clubicoon John de Wolf kon zijn lol niet op om een ogenschijnlijk bibberende Koningin Máxima. ‘Jullie zien er fantastisch uit, maar had je het koud?’, vroeg De Wolf zich ongegeneerd af op Instagram. Daarmee liet de oud-verdediger weinig aan de verbeelding over.