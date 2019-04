Campbell fileert Arsenal: ‘Negen spelers mogen wat mij betreft vertrekken’

Sol Campbell veroverde met Arsenal twee landstitels, drie keer de FA Cup en scoorde in de verloren Champions League-finale tegen Barcelona in 2006 (2-1). Hij volgt the Gunners nog steeds op de voet en is allerminst tevreden over de huidige gang van zaken in Noord-Londen. Maar liefst tien spelers mogen wat hem betreft op de transferlijst geplaatst worden.

De huidige manager van Macclesfield Town zag de toch al niet populaire Shkodran Mustafi lelijk in de fout gaan in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace van afgelopen zondag (2-3 nederlaag). “Maar hij heeft niet als enige schuld”, zegt de 73-voudig international van Engeland in gesprek met talkSPORT. “Er zijn nog negen spelers die Arsenal wat mij betreft mogen verlaten.”

“De supporters moeten zich niet blind staren op de namen van sommige spelers. Het gaat namelijk om de prestaties op het veld en het verlangen om voor Arsenal te willen spelen”, aldus Campbell. “Dat verlangen legde Wolverhampton Wanderers afgelopen woensdag wél aan de dag, terwijl dat geen elftal vol met wereldsterren is.”

Arsenal verloor met 3-1 van the Wolves en zakte af naar de vijfde plaats in de Premier League. Chelsea heeft een punt meer verzameld en is met de vierde plaats verzekerd van een Champions League-ticket. Het elftal van Unai Emery gaat zondag op bezoek bij Leicester City en speelt daarna nog tegen Brighton & Hove Albion (thuis) en Burnley (uit). Daarnaast wacht een dubbele confrontatie met Valencia in de halve finale van de Europa League.