Tottenham Hotspur kent dramatische generale voor duel met Ajax

Tottenham Hotspur heeft drie dagen voor de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Ajax de eerste nederlaag in het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium geleden. The Spurs gingen met 0-1 onderuit tegen West Ham United en een doelpunt van Michail Antonio na een kleine zeventig minuten spelen bracht de beslissing. De ploeg van manager Maurico Pochettino moet nu in de laatste twee wedstrijden van het seizoen alles op alles zetten om een plaats in de top vier van de Premier League veilig te stellen.

Pochettino besloot geen tweede garnituur in het veld te brengen tegen West Ham United. Kieran Trippier en Victor Wanyama zaten weliswaar op de reservebank, maar het leek er meer op dat zij simpelweg gepasseerd werden door de Argentijnse oefenmeester. Jan Vertonghen was wegens een lichte blessure niet van de partij, maar lijkt tijdig fit voor de eerste ontmoeting met Ajax komende dinsdag. Dat geldt overigens niet voor Moussa Sissoko, Harry Winks, Harry Kane en Erik Lamela, die allen niet tot de selectie behoorden voor de ontmoeting met West Ham United.

Son vraagt om een strafschop, nadat hij is gestuit door Masuaku.

De eerste kans in de wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium was voor Heung-Min Son, die in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League een schorsing zal uitzitten. De thuisploeg ging goed van start en kreeg snel erna mogelijkheden via Dele Alli en Lucas Moura. Een snelle openingstreffer voor Tottenham Hotspur bleef echter uit, waardoor West Ham United via Felipe Anderson tot twee keer toe een mogelijkheid kreeg om the Spurs pijn te doen. De beste kans in de eerste helft was voor Christian Eriksen. Lukasz Fabianski zorgde ervoor dat er voor rust niet gescoord werd.

Het eerste wapenfeit van de tweede helft kwam op naam van Marko Arnautovic, die de bal op fraaie wijze aannam en in de handen van Tottenham-doelman Hugo Lloris schoot. De eerste mogelijkheid in de tweede helft voor de thuisploeg leek er voor Son te komen, maar de Zuid-Koreaan werd gestuit in het strafschopgebied door Arthur Masuaku. Scheidsrechter Anthony Taylor weigerde echter de bal op de stip te leggen. Ruim twintig minuten voor tijd waren het de bezoekers die de ban braken, net nadat Pochettino Fernando Llorente in het veld had gebracht voor Lucas Moura.

Arnautovic bediende Antonio met een uiterst fraaie pass, waarna de aanvaller oog-in-oog met Lloris koel bleef en Tottenham het eerste tegendoelpunt bezorgde in het nieuwe stadion. Pochettino haalde om die reden Vincent Janssen van de reservebank, waardoor Tottenham nadrukkelijk de aanval ging zoeken. Het bood West Ham grote kansen in de omschakeling, maar Lloris voorkwam dat Arnautovic, Antonio en Issa Diop de marge verdubbelden. Het slotoffensief, waarin Janssen twee goede kansen kreeg, leverde niet meer de gelijkmaker op. Tottenham moet in de laatste twee competitiewedstrijden van het seizoen nu zien af te rekenen met Bournemouth (uit) en Everton (thuis) om in de top vier van de Premier League te blijven. Komende dinsdag wacht eerst de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League, in eigen stadion tegen Ajax.