Guardiola: ‘Tweeluik met Barcelona is juist gunstig voor Liverpool’

Manchester City en Liverpool geven elkaar geen duimbreed toe in de strijd om de Engelse titel. The Reds staan bovenaan met een wedstrijd meer gespeeld en hebben nog wél uitzicht op de eindzege in de Champions League, in tegenstelling tot de miljoenenformatie van Josep Guardiola. The Citizens werden in de kwartfinale uitgeschakeld door Tottenham Hotspur.

De dubbele confrontatie van Liverpool met Barcelona hoeft geen nadelige gevolgen te hebben wat betreft de titelstrijd in de Premier League, zo oordeelt Guardiola in gesprek met de Daily Mail. “In de halve finale van de Champions League is er van vermoeidheid geen sprake en voel je de pijntjes juist niet. In deze fase van het toernooi ben je juist in het voordeel.”

“December, januari en februari zijn de zwaarste maanden van het seizoen en juist in die periode hadden zij (Liverpool, red.) een trainingskamp van twee weken“, gaat de manager van Manchester City verder. “Daarentegen speelden wij om de drie dagen een wedstrijd. Dan is de concurrentie duidelijk in het voordeel.”

Het elftal van Guardiola won midweeks van Manchester United (0-2) en bereidt zich voor op het uitduel met Burnley, een traditioneel lastige tegenstander. “Zij hebben een speciale manier van spelen. Het einde van het seizoen nadert en de druk om te winnen neemt steeds grotere vormen aan. We moeten ons dus zo goed mogelijk voorbereiden op hun sterke punten”, zo besluit Guardiola.