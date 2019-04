Scherpen: ‘Van der Sar zei dat hij ook niet vlekkeloos begon bij Ajax’

Het is een seizoen van uitersten voor Kjell Scherpen. De doelman van FC Emmen verloor enkele maanden geleden zijn broer Jorg aan de gevolgen van een hartaanval en tekende afgelopen woensdag een contract met Ajax. “Voetbal is mijn afleiding”, zegt de boomlange sluitpost in een interview met het Dagblad van het Noorden.

“Wat er met mijn broer is gebeurd vervaagt op een gegeven moment voor de rest van de wereld, maar ik heb natuurlijk nog steeds mijn moeilijke momenten. Dan zoek je steun bij elkaar, bij de familie”, aldus de kersverse aanwinst, die de band die hij met zijn broer had koestert. “Jorg zei altijd dat hij mijn zaakwaarnemer zou worden. Dan kon ik mooi het geld voor ons verdienen. We waren goed op weg en ik blijf mijn dromen najagen. Maar nu wel zonder hem.”

Scherpen sprak uitgebreid met Edwin van der Sar, die als doelman met Ajax de Champions League veroverde en uit ervaring weet hij hoog de lat ligt in Amsterdam. “Bijzonder om ineens met hem aan tafel te zitten en over voetbal te praten. Van der Sar zei dat hij ook niet vlekkeloos begon en dat sommige mensen zich afvroegen wat hij bij Ajax kwam doen. Maar hij is uiteindelijk toch aardig terechtgekomen. Hij is dus misschien wel een mooi voorbeeld.”

De uit Emmen afkomstige doelman weet dat veel mensen vraagtekens zetten bij zijn transfer naar Ajax. “Dat zijn dan vermoedelijk de mensen die alleen mijn fouten zien”, verzucht Scherpen. “Als ik naast die ene fout voor de rest alles goed doe, wordt daar niet naar gekeken. Maar Ajax heeft de rest dus wel gezien. Het ging op een gegeven moment ook wel heel vaak over mij. Terwijl het in deze belangrijke tijd eigenlijk alleen maar over Emmen moet gaan.”

De pas negentienjarige Scherpen verruilt zijn vertrouwde omgeving in Drenthe dus voor het harde milieu in de hoofdstad, al blijft hij trouw aan zijn roots. “Wat er met mijn broer is gebeurd, neem ik altijd met me mee. Dus nee, het wordt geen nieuwe start. Ik weet niet of ik het ooit een plekje kan geven, maar voetballen is voor mij de manier om ermee om te gaan. En als ik straks in de buurt van Amsterdam ga wonen zit ik natuurlijk wel in een andere omgeving. Misschien is dat inderdaad goed.”