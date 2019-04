Suárez: ‘Ik ben de enige die in de buurt van Messi en Ronaldo wist te komen'

Luis Suárez staat komende week met Barcelona tegenover zijn oude werkgever Liverpool in de halve finale van de Champions League. De aanvaller van de Catalanen, al zijn gehele loopbaan mikpunt van kritiek, verwijst in aanloop naar het tweeluik met the Reds naar de successen die hij de afgelopen vijf jaar vierde in het shirt van Barça.

“Ik heb veel prijzen gewonnen, misschien wel meer dan ik had verwacht”, tekent de Daily Mail op uit de mond van Suárez. “Maar dat hoort natuurlijk ook bij deze club. En ik sta derde op de topscorerslijst van Barcelona in LaLiga. Dat is een behoorlijke prestatie, want er hebben wat geweldige spelers hier rondgelopen.”

“Ik heb mezelf wel bewezen. Ik heb het verdiend om het shirt met nummer negen te mogen dragen”, aldus de ex-spits van onder meer FC Groningen en Ajax, die een lange neus maakt naar zijn criticasters. “Ik ben de enige speler in Europa die in de buurt van Messi en Ronaldo wist te komen in de strijd om de Gouden Schoen. En twee keer wist ik hem in de wacht te slepen.”

Suárez staat op 177 doelpunten in 245 competitiewedstrijden namens Barcelona. Daarmee had de aanvaller uit Uruguay een groot aandeel in drie landstitels, één Champions League en vier Spaanse bekers. Hij kan zaterdagavond een vierde kampioenschap toevoegen aan zijn palmares. De Catalanen staan op eigen veld tegenover Levante en verzekeren zich met een overwinning van de Spaanse landstitel, daar het onderling resultaat tegen Atlético Madrid in het voordeel van Barcelona is.