Crouch: ‘Ik heb het met een gevoel van frustratie en ongeloof gevolgd’

De eerste weken van Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United waren veelbelovend, maar er is inmiddels weinig meer van het optimisme over dat na zijn komst ontstond. Peter Crouch vraagt zich in zijn column in de Daily Mail af waarom er bij the Red Devils zo'n haast is geweest om de Noorse interim-manager definitief aan te stellen.

“De wedstrijd van woensdag was een mismatch, Manchester City was zo duidelijk sterker dat je je afvraagt hoe het zover heeft kunnen komen”, zo verwijst Crouch naar de door Manchester United met 0-2 verloren derby tegen Manchester City. “United is een schaduw van wat het ooit was. Ik heb alle gebeurtenissen op Old Trafford met een steeds groter gevoel van frustratie en ongeloof gevolgd en de wedstrijd tegen City was het dieptepunt.”

“Ik vraag me af waarom er zo'n haast was om Solskjaer definitief aan te stellen. Het is niet zo dat hij niet de manager had moeten worden, want hij heeft de kans absoluut verdiend. Maar er was voor United geen druk om hem aan te stellen”, vervolgt de spits van Burnley. “Sinds hij definitief is aangesteld, heeft United alleen van West Ham United en Watford gewonnen en is de feel-good factor verdwenen. De situatie heeft geen goede invloed gehad op de spelers. Ik heb in genoeg kleedkamers gezeten om te weten wanneer dingen omdraaien.”

“Het is een voorrecht om voor een club als United te spelen en dat zou betekenen dat je alles moet geven in ieder optreden”, aldus Crouch. “Je kiest niet de wedstrijden uit waarin je presteert. Ik vraag me of enkele spelers van United het echt waarderen dat ze bij deze club spelen. Waarom zou Romelu Lukaku anders over Italië praten? En waarom spreekt Paul Pogba zich niet uit over de geruchten over Real Madrid? Er zijn serieuze problemen. Als United tegen City of Liverpool speelt, wil ik dat ze nek aan nek gaan. Ze moeten niet zomaar een club worden.”