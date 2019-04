Tottenham moet Jan Vertonghen missen in generale voor Ajax

Mauricio Pochettino gaat in de competitiewedstrijd tegen West Ham United geen spelers sparen. De manager van Tottenham Hotspur, dat komende dinsdag de tegenstander van Ajax is in de halve finale van de Champions League, brengt zaterdagmiddag in principe zijn sterkste elf in het veld. Jan Vertonghen ontbreekt in de wedstrijdselectie van the Spurs, volgens verschillende Engelse media omdat men met een lichte blessure geen risico wil nemen.

Hugo Lloris staat bij Tottenham Hotspur andermaal onder de lat, nadat hij vorige week tegen Manchester City nog kampte met een lichte blessure. Pochettino gaf toen al aan dat hij verwachtte dat de Franse sluitpost spoedig terug zou zijn en hij stond midweeks ook onder de lat tegen Brighton & Hove Albion, waardoor Paulo Gazzaniga opnieuw op de reservebank zit. Pochettino speelt tegen West Ham United met drie centrumverdedigers: Juan Foyth, Davinson Sánchez en Toby Alderweireld. Ben Davies en Danny Rose zijn de vleugelverdedigers in het elftal van the Spurs.

Dele Alli, Eric Dier en Christian Eriksen zijn de middenvelders, terwijl Lucas Moura en Heung-Min Son de voorste linie van Tottenham vormen. Vincent Janssen zit andermaal op de reservebank bij de Londense formatie, al zal hij er dinsdag niet bij zijn tegen Ajax. De Nederlandse spits is niet ingeschreven voor de Champions League. Son zal er in dat duel wegens een schorsing ook niet bij zijn.

Moussa Sissoko, Harry Winks, Harry Kane en Erik Lamela lijken het duel met de Amsterdammers niet te gaan halen wegens blessureleed, aangezien zij voor het duel met West Ham niet in de selectie zitten. Ajax neemt het komende dinsdag eerst in Londen op tegen Tottenham, waarna een week later de return in de Johan Cruijff ArenA wacht. De formatie van trainer Erik ten Hag is dit weekeinde vrij, terwijl Tottenham met West Ham United moet afrekenen om op koers te blijven voor een plek in de top vier van de Premier League en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League.