Assaidi ‘baalde als een stekker’: ‘Ik denk dat ik meer verdien dan dat’

FC Twente kroonde zich afgelopen maandag in de wedstrijd tegen Jong AZ (0-0) tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Oussama Assaidi bleef in dat duel negentig minuten aan de kant, maar mocht vrijdagavond wel opdraven in het treffen met NEC (4-0 nederlaag). De dertigjarige aanvaller baalt ervan dat hij niet in actie mocht komen tijdens de kampioenswedstrijd.

“Ik baalde als een stekker dat ik niet in mocht vallen in de kampioenswedstrijd. Ik denk dat ik meer verdien dan dat, maar ik ben blij dat de trainer me nu wel minuten heeft gegeven”, zegt Assaidi in gesprek met FOX Sports. Dat hij tegen NEC voor het eerst sinds lange tijd weer eens negentig minuten mocht spelen, voelde goed. “Helemaal als je een paar weken niet hebt mogen spelen. Dan denk ik dat het lekker is om weer negentig minuten te spelen.”

Twente kreeg daags na het kampioensfeest een behoorlijk pak slaag in De Goffert. Assaidi wil dat feest niet aanwijzen als de oorzaak voor de nederlaag. “Ik snap het wel, maar ik denk zelf van niet. Ik drink niet, dus ik heb geen alcohol op. De jongens hebben een groot feest gevierd. Ze gaan uit hun dak natuurlijk, de tijd is kort om te herstellen. Jongens zijn moe en hebben een lang seizoen hebben gehad. Ik voelde me vrij goed.”

“Vorig jaar ben ik gedegradeerd en heb ik met pijn in mijn knie gevoetbald voor deze mooie club. Als je kampioen wordt, lijkt het net alsof je de degradatie hebt uitgegumd. Het voelt natuurlijk ook als mijn kampioenschap. Ik gun deze club alles. We horen in de Eredivisie, maar ik houd niet van dat spuiten over mijn hoofd, haar en kleding. Daarom ging ik weg. Met champagne spuiten is niet mijn ding”, aldus Assaidi, die zich enigszins afzijdig hield tijdens het kampioensfeest. Komende maandag speelt Twente opnieuw, tegen Jong Ajax. “Als ik nu toch een kans krijg, laat mij maar lekker voetballen.”

