Zaterdag, 27 April 2019

Juventus identificeert alternatief voor De Ligt

Juventus is andermaal geïnteresseerd in de diensten van Djibril Sidibé. AS Monaco wil een bedrag van vijftien miljoen euro overhouden aan de linkervleugelverdediger, die eerder in de belangstelling van de Italiaanse club stond. (Tuttosport)

Als Antonio Conte wordt aangesteld als trainer, is Kostas Manolas bereid om bij AS Roma te blijven. Atlético Madrid, Manchester United en Juventus zijn nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van de Griekse verdediger. (La Gazzetta dello Sport)

Bij Juventus heeft men zich erbij neergelegd dat Matthijs de Ligt komende zomer naar Barcelona vertrekt. La Vecchia Signora heeft met Toby Alderweireld, die relatief goedkoop op te halen is bij Tottenham Hotspur, een alternatief geïdentificeerd. (Calciomercato) heeft met Toby Alderweireld, die relatief goedkoop op te halen is bij Tottenham Hotspur, een alternatief geïdentificeerd.

Juan Cuadrado heeft bij Juventus nog een contract tot medio 2020 en mag de club komende zomer verlaten. Sevilla, Valencia, Watford en West Ham United zouden de Colombiaanse aanvaller graag willen binnenhalen. (Diverse Italiaanse media)

Ondanks het slepende blessureleed, wil Arsenal de aflopende verbintenis van Danny Welbeck verlengen. West Ham United, Newcastle United en Everton houden de situatie van de spits nauwlettend in de gaten. (Daily Mirror)