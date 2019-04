Ajax ‘inspireert’: ‘Elke voetballiefhebber in Duitsland wil naar ze kijken’

Met de indrukwekkende Champions League-campagne maakt Ajax dit seizoen veel indruk in Europa. Voor de nodige clubs gelden de Amsterdammers nu als voorbeeld, bijvoorbeeld voor Bayer Leverkusen. “Hopelijk kunnen wij het kunstje van Ajax in de toekomst ook eens flikken”, zegt Simon Rolfes, sportief directeur bij die Werkself, in gesprek met Het Parool.

“Hoe kun je met beperkte middelen tegen grootmachten als bijvoorbeeld Bayern München ten strijde trekken? Nou, zoals Ajax dus. Ajax domineert en inspireert. Elke voetballiefhebber in Duitsland wil naar Ajax kijken. Real Madrid werd weggespeeld in het eigen Santiago Bernabéu en bij Juventus zat ik met open mond van verbazing te kijken”, stelt de geïmponeerde oud-middenvelder, die uitkwam voor Werder Bremen, Alemannia Aachen en Bayer Leverkusen.

Voor Ajax wacht nu in de halve finale van de Champions League een dubbele ontmoeting met Tottenham Hotspur. Rolfes geeft de Amsterdammers een behoorlijke kans om de finale van het miljardenbal te halen. “Daarna wordt het een ander verhaal. Liverpool en Barcelona zijn zo goed. Al heeft Ajax het geloof in eigen kunnen en dat is het belangrijkste als je van een grootmacht wilt winnen. Als ze deze flow vasthouden is werkelijk alles mogelijk. Bovendien ontstaan in finales de mooiste verhalen.”

Met Peter Bosz heeft Bayer Leverkusen een voormalig trainer van Ajax in huis. “De voetbalfilosofie van Bosz lijkt veel op die van Erik ten Hag. Beiden willen het publiek vermaken en de tegenstander onder druk zetten. In de selectie van Ajax zitten veel interessante spelers voor Bayer Leverkusen. Daar kan ik verder geen uitspraken over doen, dat begrijp je”, besluit Rolfes. De formatie van Bosz won vrijdagavond met 1-4 op bezoek bij FC Augsburg en mag zo nog denken aan plaatsing voor de groepsfase van de Champions League.