Kind van de club vertrekt na achttien jaar: ‘Zo hoeft het voor mij ook niet meer

Het seizoen van Roda JC Kerkrade gaat uit als een nachtkaars. De ploeg van trainer Eric van der Luer verloor vrijdagavond in eigen huis met 0-2 van FC Den Bosch, waardoor deelname aan de Keuken Kampioen Play-Offs geen optie meer is. Het was ook meteen zeer waarschijnlijk de laatste thuiswedstrijd voor Mitchel Paulissen.

Paulissen, 26 jaar, heeft een aflopend contract bij Roda, waarvan de club de optie niet heeft gelicht. Zodoende lijken de wegen tussen club en speler, na ongeveer achttien jaar, te scheiden. “Ik denk het wel. De club heeft de optie in mijn contract niet gelicht. Dat is jammer, maar zoals het de laatste periode gaat, hoeft het voor mij ook niet meer", erkent hij in gesprek met de Limburger.

Paulissen, die lange tijd als hét toptalent van Roda gold, raakte dit seizoen onder de vertrokken Robert Molenaar zijn basisplaats kwijt. De middenvelder zat echter ook tegen Den Bosch tachtig minuten op de bank. “Ik zou het liefst bij Roda spelen, maar dit jaar is ook gebleken dat het hier gewoon niet werkt. Het wordt nu tijd om ergens anders te gaan kijken.”

Door de nederlaag bedraagt het gat naar het laatste play-off-ticket, dat in handen is van RKC Waalwijk, met nog één wedstrijd te gaan een onoverbrugbaar aantal van vier punten. In de uitwedstrijd tegen FC Volendam kan Roda nog proberen om hoger dan de huidige dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie te eindigen.