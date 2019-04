Van Persie waarschuwt Ajax: ‘Nog erger dan onder Klopp bij Liverpool’

Robin van Persie denkt dat Ajax dinsdag in de eerste halve finale van de Champions League tegenover een superfit Tottenham Hotspur zal staan. De aanvaller van Feyenoord bracht het merendeel van zijn loopbaan door in Engeland, waar hij ‘goede verhalen’ over de trainingsmethodes van manager Mauricio Pochettino heeft gehoord. “Het is knap wat Tottenham presteert."

“Ik hoor dat de spelers keihard moeten trainen. Het is nog erger dan onder Jürgen Klopp bij Liverpool", verzekert Van Persie in De Telegraaf. De aanvaller vindt dat Ajax de favoriet is omdat Harry Kane ontbreekt en Heung-min Son de eerste wedstrijd door een schorsing moet missen. “Ik denk dat Tottenham met Lucas Moura in de aanval gaat spelen. Ze zoeken snelheid.”

Van Persie kwam zelf jarenlang uit voor Arsenal, de aartsrivaal van Tottenham, en speelde in Nederland uitsluitend voor de aartsrivaal van Ajax. “Maar ik gun ze allebei het beste. Ik vind het natuurlijk wel knap wat Ajax doet in Europa. Matthijs de Ligt vind ik heel goed, negentien jaar, sterk en ook nog goed aan de bal.”

Van Persie kon de return van Ajax in de kwartfinales tegen Juventus niet op televisie zien in verband met de theatershow van Najib Amhali. “Mijn vrouw zei de week ervoor: je weet dat we naar Najib gaan op dinsdag, hè? Toen dacht ik: oef…”