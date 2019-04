Vince Gino Dekker baalt: ‘Ik weet niet waarom je over de rap moet beginnen’

Vince Gino Dekker bracht donderdag onder de artiestennaam VG het rapnummer Gucci Chanel uit. Een dag later stond hij in de basis bij Go Ahead Eagles in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-4 nederlaag). Dekker geeft na de nederlaag toe dat hij wellicht beter had kunnen wachten met het uitbrengen van zijn videoclip en bijbehorende nummer.

Go Ahead gaat zeker deelnemen aan de Keuken Kampioen Play-Offs en het was misschien verstandig om het nummer daarna pas te publiceren. "Daar had ik misschien beter over moeten nadenken", erkent de 22-jarige buitenspeler in gesprek met FOX Sports. Hij heeft echter geen zin om veel vragen over het onderwerp te behandelen. "Vandaag speelden we een wedstrijd, dus ik weet niet waarom je over de rap moet beginnen. Ik wil het graag over de wedstrijd hebben."

Dekker bleef in de rust achter in de kleedkamer tegen RKC. Of trainer John Stegeman daarvoor koos vanwege de muzikale bezigheden van de aanvaller, weet hij niet. "Ik baal er zeker van, maar hij heeft het gisteren ook meegekregen en hij heeft me gewoon opgesteld. Het is zonde dat ik er dan in de rust af word gehaald", aldus Dekker. "Nogmaals: ik wil het niet over het liedje hebben. We kijken uit naar de play-offs."

Go Ahead staat derde in de Keuken Kampioen Divisie, maar verloor drie van de laatste vier duels. De presentator van FOX Sports stelt dat het seizoen als een nachtkaars lijkt uit te gaan. "Dat zou ik niet willen zeggen", aldus Dekker. "Twee wedstrijden geleden waren we al zeker van de play-offs, maar het wordt wel strijden om FC Den Bosch te verslaan (in de laatste speelronde, red.). We willen wel derde worden."