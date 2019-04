Memphis Depay scoort weer en levert bijdrage aan zege Olympique Lyon

Olympique Lyon heeft de 2-1 zege op Angers van vorige week een passend vervolg gegeven. Het team van Bruno Genésio zegevierde vrijdagavond met 2-3 over Girondins Bordeaux en dus lijkt de strijd om de tweede plek in de Ligue 1 zeker nog niet gestreden. Memphis Depay was in de wijnstad goed voor de openingstreffer, net als vorige week.

De bezoekers namen na veertien minuten de leiding. Bordeaux verspeelde de bal op een gevaarlijke plek, waarna de bal aan de rechterkant werd meegegeven aan Maxwel Cornet. Op aangeven van de Ivoriaans international werkte de goed vrijgelopen Depay de bal van dichtbij achter Benoit Costil. Bordeaux zorgde nog voor rust voor de ommekeer. Jimmy Briand tekende elf minuten voor rust voor de gelijkmaker en Nicolas de Preville scoorde vier minuten later ook, na een uitstekende één-twee met Briand.

In de tweede helft trok het team van Génésio het duel alsnog naar zich toe. Na zeer slecht uitverdedigen stoomde Nabil Fekir op en zette hij vanaf de achterlijn voor op Cornet, die het leer van dichtbij tegen de touwen werkte: 2-2. Luttele minuten voor het einde verscheen de 2-3 op het scorebord. Bordeaux verspeelde de bal aan de linkerkant, waarna Lyon de bal geduldig rondom het doelgebied rondspeelde. Het was uiteindelijk Moussa Dembélé die de bal met een stuit achter Costil werkte.

Door de overwinning komt Lyon op drie punten van nummer twee Lille, dat zondag in eigen huis tegen Nimes speelt: 65 om 62 punten. Saint-Étienne staat op 56 punten en speelt zondag eveneens in eigen huis, tegen Toulouse. De tweede plaats betekent rechtstreekse deelname aan de groepsfase van de Champions League; de derde stek houdt kwalificatie voor de voorrondes van het Europese miljardenbal in.