Snelste Liverpool-doelpunt aller tijden zet de toon voor vijfklapper

Liverpool geeft geen krimp in de strijd om de Engelse landstitel. Het team van Jürgen Klopp boekte vrijdagavond de zevende competitiezege op rij, en de tiende opeenvolgende overwinning in officiële wedstrijden, door Huddersfield Town met 5-0 te kloppen. Sadio Mané en Mohamed Salah namen allebei twee doelpunten voor hun rekening, maar Naby Keïta ging de geschiedenisboeken in door al na vijftien seconden te scoren. Liverpool heeft weer twee punten voorsprong op Manchester City, dat nog drie duels met afwerken. Zelf treedt Liverpool nog twee keer aan in de Premier League.

Het snelste doelpunt aller tijden van Liverpool in de Premier League stond op naam van Maxi Rodríguez, die in mei 2011 na 32 seconden de score opende. Keïta had minder dan de helft van die tijd nodig. De middenvelder ontfutselde Jon Gorenc Stankovic de bal en vond Mohamed Salah, alvorens de bal terug te krijgen en doelman Jonas Lössl te passeren via de paal. Liverpool zette daarmee de toon voor de rest van de wedstrijd, waarin the Reds eigenlijk geen moment meer in de problemen kwamen. Halverwege de tweede helft werd Andy Robertson gevonden door Virgil van Dijk, waarna de linksback Sadio Mané in staat stelde om raak te koppen: 2-0.

Liverpool walste wat betreft het veldspel niet over Huddersfield heen, maar speelde wel onbezorgd en voerde de marge op slag van rust verder op. In zijn honderdste officiële optreden voor Liverpool kwam Mohamed Salah op fraaie wijze tot scoren: de Egyptenaar anticipeerde op een scherpe lange bal van Trent-Alexander Arnold en wipte het leer over de uitgekomen keeper Lössl. Bij Huddersfield zorgde Juninho Bacuna in het begin van de tweede helft voor wat dreiging, maar echte problemen ontstonden er niet voor Liverpool. De thuisploeg, behalve met Van Dijk ook met Georginio Wijnaldum in de ploeg, liep dankzij Mané uit naar 4-0.

Na 65 minuten scoorde Mané voor de tweede keer op de avond met het hoofd, ditmaal na een voorzet van Jordan Henderson. De Senegalees evenaarde Salah met diens seizoenstotaal van twintig doelpunten. Laatstgenoemde krikte zijn totaal echter nog op naar 21, want in de slotfase van de wedstrijd brak invaller Xherdan Shaqiri de defensie open met een scherpe steekpass en bezorgde Henderson de bal bij de attente Salah: 5-0. Hij is daardoor alleen topscorer van de Premier League. Liverpool leeft dankzij de overwinning met een goed gevoel toe naar de eerste ontmoeting met Barcelona in de halve finale van de Champions League op woensdag.