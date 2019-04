Groot feest in Almere; kampioen FC Twente krijgt flink pak slaag

Almere City heeft zich vrijdagavond gekroond tot kampioen van de vierde en laatste periode in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van interim-trainer Ole Tobiasen klopte Jong PSV met 2-1 en is daardoor zeker van een ticket voor de Keuken Kampioen Play-Offs. FC Twente, dat zich maandag verzekerde van het kampioenschap, werd door NEC hardhandig uit de feestvreugde gehaald: 4-0. Voor alle clubs, behalve Twente en Jong Ajax, is er nog één speelronde te gaan. Na de laatste ronde van vrijdag 3 mei is duidelijk welke clubs aan de play-offs om promotie deelnemen.

Almere City – Jong PSV 2-1

Almere City had aan een overwinning genoeg om de periodetitel veilig te stellen. De thuisploeg begon goed aan die missie, want bij rust leidden de Zwarte Schapen met 1-0. Na 35 minuten kopte Damon Mirani hard raak uit een vrije trap van Youri Loen: 1-0. Tot dat moment hadden beide ploegen goede mogelijkheden gekregen om de score te openen. Kort na het begin van de tweede helft schoot Cody Gakpo de gelijkmaker binnen na een dribbel, waarna Mohammed Ihattaren stuitte op keeper Agil Etemadi. Almere kreeg een serie mogelijkheden om weer op voorsprong te komen en kreeg uiteindelijk waar het op hoopte: James Efmorfidis werd de gevierde man in het Yanmar Stadion.

NEC – FC Twente 4-0

De landstitel verbloemde vorige week het magere spel van Twente tegen Jong AZ, maar op bezoek bij NEC was daar geen ontkomen aan. Bij rust hadden de Nijmegaren al een 3-0 voorsprong opgebouwd, al vielen al die treffers tussen minuut 33 en 41. Mike Trésor Ndayishimiye brak de ban, door binnen te koppen na een afgemeten voorzet van Jonathan Okita. Ferdy Druijf liep even later met grote passen door de defensie van Twente heen, alvorens koel af te ronden. De 3-0 kwam van Okita, die de bal wat fortuinlijk verlengde na een uithaal van Ndayishimiye. Omdat de 3-1 van Twente na rust werd afgekeurd wegens buitenspel, werd het duel niet spannend meer. Sterker nog: een handsbal leidde een penalty voor NEC in, die werd verzilverd door Druijf.

Sparta Rotterdam - Jong Ajax 2-2

Het team van Henk Fraser leek in de eerste 45 minuten de basis voor de overwinning op Het Kasteel, waar ruim achtduizend toeschouwers hadden plaatsgenomen, te leggen. Na twintig minuten spelen had Dominik Kotarski geen antwoord op een inzet van Lars Veldwijk in de verre hoek: 1-0. Hoewel Jong Ajax zeker niet onaardig speelde en kansen kreeg op de 1-1, maakte Deroy Duarte vijf minuten voor rust zijn vijfde van het seizoen: 2-0. Ook in de tweede helft maakten de teams er een leuk duel van en poetste Jong Ajax de achterstand weg: na een overtreding op Dani de Wit benutte Danilo Pereira een strafschop en vrijwel meteen na de aftrap van Sparta was de Braziliaan het eindstation van een aanval: 2-1 en 2-2. De wedstrijd lag vervolgens open, maar meer doelpunten vielen er niet in Rotterdam-West.

Go Ahead Eagles – RKC Waalwijk 1-4

RKC maakt nog kans om bij de bovenste negen te eindigen en daarmee een ticket veilig te stellen voor de kwartfinale van de play-offs. Een zege in Deventer was van groot belang om dat perspectief te behouden en de Noord-Brabanders gingen goed van start. Mario Bilate ontdeed zich van Gino Bosz, had vrije doortocht richting keeper Hobie Verhulst en maakte geen fout. Even daarna voorkwam de paal de 0-2 van RKC, maar twintig seconden na het begin van de tweede helft volgde de margeverdubbeling alsnog. Stijn Spierings knalde de 0-2 tegen de touwen. Go Ahead vond de aansluiting nadat een afvallende bal voor de voeten van Richard van der Venne belandde, maar in de slotfase liep RKC dankzij Darren Maatsen en Stijn Spierings uit naar een ruime zege.

Roda JC Kerkrade - FC Den Bosch 0-2

Onder toeziend oog van Willem van Hanegem, die mogelijk voor de selectie van FC Den Bosch komt te staan, hielden de teams elkaar in de eerste helft op gelijke hoogte, zonder de geboden kansen te benutten. Enkele minuten voor rust miste Roda twee grote kansen voor het doel van Wouter van der Steen: zowel Daryl Werker als Roshon van Eijma kon de bal niet in het doel werken. Het was een wonder dat het scorebord in Kerkrade in de tweede helft lange tijd niet in beweging kwam. Werker, Gyliano van Velzen en Mart Remans lieten na om om voor de 1-0 te zorgen, terwijl Jort van der Sande en Luuk Brouwers tien minuten voor tijd nalieten om de bezoekers een driepunter te schenken. In de slotminuten sloeg FC Den Bosch via Vincent Vermeij en Stefano Beltrame alsnog tweemaal toe: 0-1 en 0-2.

SC Cambuur – MVV Maastricht 4-1

Een heel vroege rode kaart bemoeilijkte de wedstrijd aanzienlijk voor MVV. Al in de achtste minuut werd Dimitri Lavalee van het veld gestuurd voor een overtreding op Issa Kallon. Arbiter Richard Martens was Cambuur voor rust nog tweemaal gunstig gezind: hij kende penalty's toe na overtredingen op Nigel Robertha en Kallon; de buitenkansjes werden allebei benut door Robin Maulun en zodoende stond het bij rust al 2-0. In het tweede bedrijf breidde Cambuur de voorsprong uit via Robbert Schilder, die vanaf een meter of twintig de kruising vond en zijn eerste doelpunt maakte voor Cambuur. Een ongelukkig eigen doelpunt van Emmanuel Mbende kon de feestvreugde bij Cambuur niet bedrukken, zeker niet omdat Maulun in de blessuretijd nog de 4-1 maakte en zijn hattrick completeerde.

TOP Oss - FC Dordrecht 1-0

In een open en aantrekkelijke eerste helft waren de beste kansen voor TOP. Het team van Klaas Wels was enkele malen dreigend via met name Ragnar Oratmangoen, maar de Dordtenaren stapten met een doelpuntloze ruststand als morele winnaars van het veld. Na rust had FC Dordrecht meer balbezit, maar liet TOP zich zeker niet onbetuigd. Beide ploegen kregen de bal echter maar niet achter Nick Olij en Bryan Janssen. Zo kopte Norichio Nieveld twintig minuten voor tijd net naast. Vijf minuten voor het einde gaf een voltreffer van Huseyin Dogan in de korte hoek uiteindelijk de doorslag: 1-0.

FC Eindhoven – Jong AZ 0-1

Het werd een pijnlijke avond voor Eindhoven in het eigen Jan Louwers Stadion. De thuisploeg leek nog goed te beginnen: al vroeg trof Riginio Cicilia de paal en bereidde hij een goede kans voor Elton Kabangu voor. Eindhoven probeerde het spel te maken, maar kreeg kort na de rust een strafschop tegen. Karim Essikal struikelde en nam Tijjani Reijnders mee in zijn val, waarna Ondrej Mihalik de strafschop benutte. Eindhoven zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Een rode kaart voor Siebe Van der Heyden, na twee gele prenten, maakte de opdracht er echter niet makkelijker op en uiteindelijk hield AZ stand.

Telstar - FC Volendam 1-1

Na 25 minuten spelen brak de thuisploeg uit een tegenaanval de ban. Terell Ondaan sprintte Marco Rol eruit en passeerde vervolgens doelman Nordin Bakker in de verre hoek: 1-0. De streekgenoot kwam nog net voor rust op gelijke hoogte. Antwi Army kopte een voorzet van Gijs Smal tegen de touwen: 1-1. In de tweede helft van de Vissersderby werd niet meer gescoord, met dank aan uitblinkers Bakker en Sven van der Maaten, en zodoende kon het team van Mike Snoei het thuisseizoen niet met een overwinning afsluiten.

Jong FC Utrecht – Helmond Sport 1-1

De wedstrijd was 49 minuten oud, toen Mitchell van Rooijen het mooiste doelpunt van de speelronde maakte. De twintigjarige buitenspeler stond in het strafschopgebied klaar om een voorzet van rechtsback Mark Pabai te ontvangen en rondde af met een prachtige scorpion kick. Van Rooijen zorgde daarmee voor de 1-1; halverwege de eerste helft waren de bezoekers uit Helmond op voorsprong gekomen via Richelor Sprangers. Hij schoot de bal in de verre hoek achter doelman Thijmen Nijhuis. Het duel was interessant omdat Utrecht bij een overwinning de laatste plaats zou afstaan aan Helmond, maar ondanks een hectische slotfase bleven de verhoudingen onveranderd.